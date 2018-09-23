Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси. Об этом он заявил во время рабочей встречи с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мною принято решение подготовиться по итогам этого года и в феврале провести серьезное совещание на самом высоком уровне по ситуации в потребительской кооперации. Поэтому отчета у вас сегодня быть не должно. Если у вас есть какие-то вопросы, которые надо решать сейчас, я готов на них отвечать, помогать, — сказал глава государства. — Во-первых, надо встряхнуть всю систему. Я не настолько погружен в вашу работу, чтобы давать оценки. Но Комитет госконтроля, другие посмотрели, что творится у нас в потребительской кооперации. И информация больше негативного плана, нежели положительного».

/Будет дополнено/.