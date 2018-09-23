ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси

24.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в БеларусиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси. Об этом он заявил во время рабочей встречи с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мною принято решение подготовиться по итогам этого года и в феврале провести серьезное совещание на самом высоком уровне по ситуации в потребительской кооперации. Поэтому отчета у вас сегодня быть не должно. Если у вас есть какие-то вопросы, которые надо решать сейчас, я готов на них отвечать, помогать, — сказал глава государства. — Во-первых, надо встряхнуть всю систему. Я не настолько погружен в вашу работу, чтобы давать оценки. Но Комитет госконтроля, другие посмотрели, что творится у нас в потребительской кооперации. И информация больше негативного плана, нежели положительного».

/Будет дополнено/.

www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси. Об этом он заявил во время рабочей встречи с
 
Новости дня
Новости разные
 
«II Европейские игры – это национальный проект для нашей страны». Как проходят тестовые турниры к международным соревнованиям в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика