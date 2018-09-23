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Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов

24.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторовБеларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов. Такая возможность обсуждалась сегодня на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с армянской делегацией во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым, передает корреспондент БЕЛТА. 

Спикер озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону. «Это вопросы организации сборочных производств, например, лифтов», — сказал Владимир Андрейченко, добавив, что в Ереване намечена серьезная программа по их замене. Он предположил также, что белорусские специалисты могли бы принять участие в реализации этой программы.

Еще одно перспективное направление — организация сборочного производства сельхозтехники, в частности тракторов. Сотрудничество в этой сфере актуально, поскольку Армения занимается переоснащением АПК и регулярно закупает современные белорусские тракторы.

Владимир Андрейченко сказал, что в этом году Беларусь и Азербайджан отметили 25 лет с момента установления дипломатических отношений. За это время удалось добиться немалых успехов, между двумя странами установились отношения, основанные на дружбе, взаимопонимании и уважении. «Важно, что у нас всегда был такой открытый диалог, а взаимодействие всегда было направлено на продуктивное развитие сотрудничества», — отметил спикер.

«Мы настроены и далее развивать сотрудничество по всем направлениям», — подчеркнул председатель Палаты представителей.

Свой вклад вносит белорусско-армянская комиссия по сотрудничеству парламентов двух стран. Ее заседания проходят регулярно. Парламентарии помогают налаживать контакты между министерствами, бизнесом. «Все это позволяет наращивать взаимный товарооборот. В 2017 году он составил около $43 млн, увеличившись по сравнению с 2016-м более чем на 35%. В этом году положительная динамика сохраняется», — обратил внимание Владимир Андрейченко.

Эдуард Шармазанов согласился с белорусским коллегой, что торгово-экономические отношения двух стран имеют большой потенциал. Предложения Беларуси по организации сборочных производств заинтересовали армянских парламентариев, они намерены содействовать их реализации.

Как сообщалось, визит в Беларусь парламентской делегации Армении продлится по 26 сентября.

Делегация во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым принимает участие в очередном заседании белорусско-армянской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран. Программой визита предполагается проведение встреч в Брестском областном исполнительном комитете, а также посещение ряда предприятий Минска и Бреста.

www.belta.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов. Такая возможность обсуждалась сегодня на встрече председателя Палаты...
 
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