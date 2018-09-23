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Белые против черных
24.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Встреча проходила в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Главными ее участниками стали посетители этого отделения, завсегдатаи клуба «Стратегия». К ним присоединились любители шашек и шахмат из ветеранской организации.
Наталья ТУРКО.
Фото автора.
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Свислочский центр социального обслуживания населения совместно с районным физкультурно-спортивным клубом провели шахматно-шашечный турнир для пожилых.
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