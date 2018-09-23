Белые против черных



Свислочский центр социального обслуживания населения совместно с районным физкультурно-спортивным клубом провели шахматно-шашечный турнир для пожилых.

Встреча проходила в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Главными ее участниками стали посетители этого отделения, завсегдатаи клуба «Стратегия». К ним присоединились любители шашек и шахмат из ветеранской организации.

По результатам сыгранных партий места распределились следующим образом: первое – Светлана Гончар, второе – Янина Снежицкая, третье – Александра Чуланова. Всем им вручены медали и грамоты. Остальные игроки тоже остались довольны: они интересно провели время и получили немало положительных эмоций.

Наталья ТУРКО.

Фото автора.