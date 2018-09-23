В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Брестской области

По состоянию на 13:00 в ряде районов Брестской области наблюдались краткосрочные отключения электроснабжения, зафиксированы случаи падения деревьев, в том числе на автомобили, припаркованные под деревьями и с нарушением ПДД



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В Брестской области в результате прохождения сильного ветра (до 20 м/с) наблюдаются краткосрочные отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах. Работниками МЧС и другими организациями осуществлено 17 выездов на ликвидацию последствий (падение деревьев), в результате которых повреждено 2 автомобиля, 1 хозяйственное строение. Пострадавших нет.



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МЧС напоминает о действующем штормовом предупреждении Белгидромета и призывает всех быть внимательными, осторожными, не парковать автомобили под деревьями, а в случае обнаружения нештатной ситуации незамедлительно сообщать об этом по номерам 101 или 112!