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В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Брестской области
24.09.2018 15:16 — Разное | Виртуальный Брест
По состоянию на 13:00 в ряде районов Брестской области наблюдались краткосрочные отключения электроснабжения, зафиксированы случаи падения деревьев, в том числе на автомобили, припаркованные под деревьями и с нарушением ПДД
В Брестской области в результате прохождения сильного ветра (до 20 м/с) наблюдаются краткосрочные отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах. Работниками
МЧС напоминает о действующем штормовом предупреждении Белгидромета и призывает всех быть внимательными, осторожными, не парковать автомобили под деревьями, а в случае обнаружения нештатной ситуации незамедлительно сообщать об этом по номерам 101 или 112!
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По состоянию на 13:00 в ряде районов Брестской области наблюдались краткосрочные отключения электроснабжения, зафиксированы случаи падения деревьев, в том числе на...
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