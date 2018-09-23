Победа в Могилеве!

Состоялся 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу. 21 сентября футбольный клуб «Смолевичи» встретился на стадионе в Могилеве с местной командой «Днепр».

Выезд в Могилев обещал быть сложным, ведь «Днепр» ведет ожесточенную борьбу за право остаться в высшей лиге. В стартовом составе произошло несколько изменений по сравнению с матчем со «Слуцком». В «старт» вернулся отбывший дисквалификацию Каплиенко, место Видича занял Егор Потапов, он составил компанию Каршакевичу в центре обороны, по краям защиты играли Василенок и Каплиенко. В полузащите и нападении изменений не было, Рожок-Федянин-Скшинецкий и Васьков-Краснов-Бородин соответственно.

С первых минут гости пытались обозначить атакующие намерения, но надежная игра в защите не позволила «Днепру» отличиться. «Смолевичи» грамотно убегали в контратаки последствием выхода из обороны в комбинированный футбол — будь то «стенка» в центре поля, или диагональ на фланг убегающим Краснову и Васькову. Отлично проявил себя Бородин — он нанес несколько ударов из-за пределов штрафной. Краснов и вовсе мог отличиться еще в первом тайме, но его удар головой после углового прошел в полуметре от ворот. Впрочем, «стандарт» успех нашей команде все же принес.

На 62 минуте после подачи Рожка со штрафного мяч в ворота Березина забил Каршакевич. Он отмечается голом уже во второй игре подряд и, как отметил сам защитник, «эти голы для любого футболиста значат очень много в плане уверенности».

За оставшиеся полчаса игры «Смолевичи» могли отметиться еще несколько раз, моменты были у Васькова, Луцевича, но в итоге счет остался неизменным — победа на выезде и наши команда закрепляется в более-менее безопасной зоне.

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич поделился мнением о победе над «Днепром»:

– Конечно, мы очень рады победе. Очень рад, что ребята прониклись мыслью о том, что нужно подхватить нерв этого матча и прежде всего не проиграть в эмоциях, желании. Хотя у нас и было на день меньше для восстановления, поэтому в концовке нам сил немного не хватило. Но считаю, что по совокупности моментов мы заслужено победили. Мы рады этим трем очкам, тем более они добыты на выезде в матче за шесть очков. Дистанция чемпионата еще длинная, расслабляться мы не собираемся, нам есть над чем работать. Уверен, что наша команда способна решить задачу по сохранению прописки в высшей лиге.

Следующая игра пройдет на «Октябрьском» 29 сентября с минским «Торпедо». О ней мы обязательно расскажем на страницах нашей газеты.

Вперед к новым победам!

Лидия СУДНИКОВИЧ.



