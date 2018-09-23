Мероприятия душевные, плоды – духовные

Фестиваль православной культуры «Рождество Пресвятой Богородицы» уже второй раз прошел на Смолевиччине на минувшей неделе. Его темой в этом году стали современные святые православия. Четыре фестивальных дня – с 17 по 20 сентября – были насыщены мероприятиями, а на торжественном закрытии, которое состоялось накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, были награждены смолевичане и жители района, потрудившиеся на ниве духовного возрождения.

Ключевым событием фестиваля стало принесение в храм Минской иконы Божьей Матери иконы Преподобного Гавриила (Ургебадзе) Самтаврийского с частицей облачения святого. Отец Гавриил практически наш современник – он умер в 1995 году. Старец известен многочисленными исцелениями больных и прозорливостью. В 2012 году решением Священного Синода Грузинской Православной Церкви отец Гавриил прославлен в лике святых как преподобный. Это произошло в невероятно короткий срок после его кончины – всего через 17 лет.





За время пребывания иконы в смолевичском храме десятки горожан и жителей района смогли прикоснуться к святыне. В храме также расположилась выставка о святом старце с подборкой его наставлений на самые разные темы.

В рамках фестиваля в учреждениях образования города и района священнослужители Смолевичского благочиния провели классные часы на тему «Современные святые православия», рассказали о подвигах православных христиан, в числе которых и Преподобный Гавриил. Не оставил равнодушными подвиг старца и сотрудников районной больницы, для которых также было проведено мероприятие в рамках фестиваля. Кроме того, в школах прошли презентации тематической выставки о митрополите Иосифе Семашко, который был инициатором воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью. Деятельность владыки Иосифа способствовала духовному единению белорусского народа, укреплению межконфессионального мира на нашей земле. В этом году отмечается 150-летие со дня его кончины и 220-летие со дня рождения митрополита.





В фестивальные дни состоялся также методический семинар для учителей истории, где педагоги больше узнали об Иосифе Семашко. Однако семинар не ограничился одной темой: батюшка беседовал с учителями о самых разных аспектах духовной тематики, отвечал на все интересующие их вопросы.

Закрытие духовного форума собрало православных христиан, духовенство и руководство района в здании Смолевичской детской школы искусств 20 сентября. На мероприятии присутствовали благочинный Смолевичского церковного округа иерей Иоанн Ясюкевич, руководитель фестиваля, настоятель прихода храма в честь Минской иконы Божьей Матери иерей Никодим Пашков, а также заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов.





Благочинный передал всем присутствующим благословение на добрые дела и начинания от епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина. Отец Иоанн начал свое обращение со слов апостола Павла:

– Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите! В нашей жизни много трудностей и неурядиц, – сказал благочинный, – но в этих житейских обстоятельствах нужно находить возможность быть с Богом, ведь часто в тех вопросах, где сил человеческих недостаточно, с надеждой и верой стоит обратиться к Богу.

В рамках закрытия фестиваля состоялась и церемония награждения: за сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей района грамотами были награждены Юлия Борисовна Игнатович, Валентина Самуиловна Артишевская и Марина Александровна Бачила.





– Эта награда – заслуга всего коллектива больницы, – говорит заместитель главврача УЗ «Смолевичская ЦРБ» Валентина Самуиловна Артишевская. – В стенах больницы ежегодно проходят освящение воды и молебен на праздник Крещения, духовенство участвует в работе комиссии по борьбе с алкоголизмом, посещает Краснознаменскую больницу сестринского ухода, в нынешнем году в нашем медучреждении побывал ковчег с мощами Матроны Московской – это лишь малая часть наших совместных мероприятий. Обязательно будем и дальше тесно сотрудничать с отцом Никодимом, инициируя проведение новых душеполезных встреч.

В завершение состоялась презентация фильма о преподобном Гаврииле «Диадема Старца». В документальной ленте собраны воспоминания о грузинском подвижнике. Кстати, икона святого с частицей облачения сегодня по-прежнему находится в храме Минской иконы Божьей Матери в Смолевичах, а храм открыт каждый день, кроме понедельника.

Виктория КИРБАЙ.

Фото автора.