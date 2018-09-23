…Это нужно живым

19 сентября 1943 года стал последним днем для поселка Антопольский. В этот день, семьдесят пять лет спустя, представители районной организации Компартии Беларуси, члены пионерской организации ГУО «Усяжская средняя школа», представители Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» собрались на месте гибели его жителей, которых погубил отряд немецких карателей в годы Великой Отечественной войны.





Сегодня поселок Антопольский, который располагался недалеко от деревни Юзефово (вблизи дороги Жодино-Логойск), называют Смолевичская Хатынь. Его не найдешь на карте, и все, что сегодня от него осталось, – память потомков об этой страшной трагедии, когда было сожжено восемнадцать домов и жизнь двадцати восьми человек оборвалась в один миг. А о случившейся трагедии напоминают три черных гранитных креста и семь плит, на которых выгравированы фамилии, имена и даты рождения погибших жителей. Тысяча девятьсот шестого года рождения, шестнадцатого, двадцать третьего, тридцать второго, тридцать пятого, тридцать девятого, сорок первого… На момент трагедии среди них были и молодые люди, и дети, у которых вся жизнь была впереди.





О том, что память эту нужно беречь, передавать потомкам, говорили в своих выступлениях заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, председатель Усяжского сельисполкома Алексей Сергеевич Горбач, первый секретарь районной организации КПБ Михаил Васильевич Жилянин.





К слову, именно представители районной организации Компартии Беларуси сделали все возможное, чтобы память эту сохранить. На месте немецкой расправы с мирными жителями находится братская могила. Мемориал, как дань памяти погибшим, на свои собственные средства поставил скульптор и создатель памятника Александр Яковлевич Тиханович, который жил в Москве, хотя родился в Минске. Он захотел помочь своей тете, которая потеряла в страшном огне своих родных и близких, сохранить память о них. Территорию вокруг мемориала облагородили несколько лет назад своими силами, проложили дорогу, а на обочине – у памятного места, установили специальный знак, указывающий путь к захоронениям сожженных фашистами жителей населенного пункта, который так и не возродился после войны.





…В этот день возле братской могилы, рядом с которой негромко шумит береза, молодежь и представители старшего поколения почтили память жертв войны минутой молчания, зажгли свечи, возложили цветы и склонили головы перед могилой тех, кто отдал свои жизни во имя будущего. Да, это самое малое, что мы можем сегодня сделать для сохранения памяти о стойкости и героизме в годы Великой Отечественной войны, как воинов, так и мирных жителей. Все выступающие и присутствующие на встрече представители общественности сошлись в одном, что мы все вместе должны поддерживать порядок на братских могилах, на местах захоронения, обновлять их, приходить к ним, чтобы отдать свой долг, чтобы сделать все возможное, чтобы память эту передать потомкам…

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.