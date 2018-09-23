На Смолевиччине всегда рады молодежи

«Потенциал молодежи – к достижению целей регионального устойчивого развития» – под таким названием прошел Минский областной открытый форум сельской молодежи.

В этом году молодые люди сообща искали пути решения наиболее острых проблем: возрождение белорусской деревни и закрепление молодых специалистов в сельской местности.

Форум собрал более 300 молодых тружеников сельскохозяйственного производства, бизнесменов, работников социальной сферы села: врачей, педагогов, представителей учреждений культуры и физической культуры, студенчества для того, чтобы объединенными усилиями выработать предложения по решению наиболее острых и актуальных проблем, волнующих сегодня сельскую молодежь. Большинство участников – молодежь Минской области, кроме того на мероприятие приглашены делегации всех областей Республики Беларусь, студенты аграрного технического университета.





Открытие форума состоялось на базе Белорусского государственного аграрного технического университета. В торжественном открытии мероприятия приняли участие помощник Президента Игорь Владимирович Евсеев, председатель Миноблисполкома Анатолий Михайлович Исаченко, представители профильных министерств.

Открывая мероприятие, Анатолий Исаченко отметил, что в области уже стало хорошей традицией проводить открытый областной форум сельской молодежи с выездом в районы и изучением положительного практического опыта.

– Такие мероприятия мы рассматриваем как открытую площадку для общения и обсуждения наиболее актуальных вопросов в молодежной политике. Не секрет, что благополучие любого общества и его процветание во многом зависят от молодежи, – заявил глава Минской области. – Лишь объединяя усилия, возможно решать стоящие перед обществом проблемы, направляя свою волю на созидание, опираясь, прежде всего, на поддержку и опыт старших поколений. В нашей республике при поддержке Главы государства молодежью уже сделано немало полезных дел. Сегодня нет той стороны жизни, которая не была бы охвачена молодежью. Молодые люди активно занимаются наукой, творчеством, спортом, бизнесом, благотворительностью. Тем самым вносят свой активный вклад в социально-экономическое развитие нашей области. Энергия и задор, жажда самоутверждения, вдохновение и мечта, романтика и надежда, творчество и любовь – эти черты всегда были присущи молодежи. Уверен, что на трудных жизненных дорогах вы не растеряете своих прекрасных качеств, останетесь верными традициям отцов и собственным идеалам.





К слову, ежегодно в Минскую область прибывает более 6,5 тысяч молодых специалистов, из них каждый третий распределяется в сельскую местность.

В рамках форума прошли пленарные заседания, выездная образовательная программа с перспективным кадровым резервом, организована работа секций «Сельское хозяйство», «Предпринимательство», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Молодежь», «Физическая культура» с участием представителей органов государственной власти, сельскохозяйственных организаций, бизнеса, общественных объединений, Советов молодых специалистов.

Участники форума на Смолевиччине

Смолевичский район давно зарекомендовал себя как успешно развивающийся и перспективный регион страны. Председатель Смолевичского райисполкома Михаил Гаврилович Загорцев уделяет особое внимание молодежи, закреплению молодых специалистов, здоровому образу жизни и организации досуга молодежи. Именно поэтому участники областного форума с секцией «Сельское хозяйство» посетили Смолевиччину. Познакомиться с нашим регионом и посетить успешные, перспективные сельхозорганизации приехали пятьдесят молодых представителей агропромышленного комплекса Минщины.





Первым пунктом визита стало одно из крупнейших предприятий сельского хозяйства района – ОАО «Озерицкий-Агро». Здесь, на территории овощехранилища, делегацию встречали заместитель председателя Смолевичского районного исполнительного комитета Николай Григорьевич Парамонов, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Наталья Николаевна Шидловская, начальник планово-экономического отделения управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Александра Андреевна Боровская и творческий коллектив Смолевичского ГДК.

Заместитель директора ОАО «Озерицкий-Агро» Олег Анатольевич Железнов рассказал, что предприятие уверенно держит позицию одного из крупнейших и лидирующих в Смолевичском районе. Здесь трудятся 480 человек на 9000 га земли.

– Также у нас трудится много молодежи, – отметил заместитель директора ОАО «Озерицкий-Агро». – Для молодых специалистов создаются все необходимые условия. Руководство не мешает молодежи проявлять свои таланты, демонстрировать инициативы и помогает в начинаниях. Наше хозяйство считается молодым. Средний возраст рабочих – 43 года. Заработная плата, безусловно, зависит от результатов труда. За восемь месяцев этого года средняя зарплата в организации составила 1100 бел. руб.

Участников форума приятно удивил тот факт, что в хозяйстве предоставляют жилье нуждающимся работникам.

Молодые люди расспрашивали о развитии растениеводства в хозяйстве. Олег Анатольевич рассказал, что в нынешнем году вал зерна ниже прошлого, но госзаказ выполнен. Сейчас подходит к концу уборка картофеля.

Затем все посетили овощехранилище на 10000 тонн. Оно построено в 2013 году по всем современным передовым технологиям.

– Работа у нас есть постоянно, и мы всегда рады молодым перспективным и талантливым специалистам, – в завершение встречи отметил Олег Анатольевич. – Мы старательно работаем и уверены в завтрашнем дне.

Затем участники форума отправились на МТК «Курково», что в ОАО «Смолевичский райагросервис». Здесь их встречала главный зоотехник Людмила Викторовна Гарьковенко.

– На сегодня в нашем хозяйстве содержится 2406 голов скота, – ввела в курс дела Людмила Викторовна. – Дойное стадо – 804 головы. Среднесуточный привес по молодняку КРС с начала года составляет 826 грамм. Удой на корову за 8 месяцев – 3680. В приоритете у нас производство молока. Именно на МТК «Курково» содержится 668 голов КРС. Содержание устроено по принципу поточно-цеховой системы.

Участники посетили все отделы комплекса, ферму, задавали вопросы, делились опытом и идеями.

С большим интересом гости посетили город Смолевичи. Многие прибыли сюда впервые и были приятно удивлены нашему ухоженному, развивающемуся городу. Особенно понравился гостям современный многофункциональный молодежный центр с совершенно разными направлениями деятельности «Смородина».

Во время экскурсии по городу Николай Григорьевич Парамонов рассказал, что ежегодно в Смолевичском районе укладывается более тридцати километров нового асфальтного покрытия. Касательно строительства жилья – ежегодно строится 80000 квадратных метров жилья, это второе место в Минской области (после Минского района, — примечание автора). Из них 49000 кв метров жилья относится к индивидуальному жилищному строительству, остальное – квартиры.





Живописный уголок Смолевиччины – агроусадьба «Green Ranch», расположенная вблизи аг. Слобода Пекалинского сельсовета, стал следующим пунктом визита и также оставил самые положительные эмоции у молодежи.

Здесь гостей встречала хозяйка комплекса Наталия Синковец. Она рассказала, что помимо коммерческих дел, в агроусадьбе проходят благотворительные проекты, мероприятия. Многие из них организованы совместно со Смолевичским управлением по образованию, спорту и туризму. Всех заинтересовала иппотерапия – лечебная верховая езда, которая уже больше года здесь практикуется. Участникам форума провели экскурсию по ранчо, они посетили конюшню, кормили лошадей, наблюдали за тренировкой, фотографировались с лошадьми и любовались живописными местами.

Продолжилась встреча в еще одном перспективном, занимающем высокие позиции хозяйстве – РУП «Шипяны-АСК». Здесь гостей встречали заместитель директора по идеологической работе Нина Аркадьевна Карась и главный экономист Андрей Николаевич Панаморенко. Помимо обсуждения экономических показателей, работы с молодежью в хозяйстве, участников заинтересовал усадебный комплекс Ваньковичей и экскурсия по местам, где работал и жил Якуб Колас.

В завершение визита молодые люди не сдерживали эмоций от перспективного, развивающегося Смолевичского региона. К слову, многие из них выразили желание трудиться на Смолевиччине. Кто знает, быть может вскоре наш район прирастет новыми молодыми специалистами.

От губернатора Минской области руководству Смолевичского районного исполнительного комитета вручили Благодарность за теплый прием молодежи на Смолевиччине.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора .

Блиц-опрос участников форума





Никита Цыбульский, агроном по защите растений агрокомбината «Ждановичи» (Минский район):

– Мне очень понравилось, как налажена работа в сельхозорганизациях Смолевичского района – современный и тщательный подход. Не скрою, что хотел бы посетить и другие сельхоозорганизации региона – о некоторых из них я наслышан.

Отдельного внимания и уважения заслуживает политика руководства района относительно молодежи. Создаются все необходимые условия, чтобы молодежь закреплялась в регионе. Это прекрасно!



Татьяна Мошкова, экономист Республиканского сельскохозяйственного дочернего унитарного предприятия «Экспериментальная база «Зазерье» (Пуховичский район):

– Два года назад я закончила аграрный университет в Гродно и работаю в сфере АПК. Хочу отметить, что в Смолевичском районе увидела много нового и того, чему стоит поучиться. Да и вообще – регион мне очень понравился. А то, что во многих организациях предоставляется служебное жилье для молодежи, является стимулом для трудоустройства здесь.





Артур Сачек, главный инженер ОАО «Агро-Оберег» (Пуховичский район):

– Технологии, которые используются в сфере АПК везде похожи, но в Смолевичском районе они соблюдаются и приносят положительные результаты.

Я здесь бывал только проездом и очень рад, что смог ознакомиться с городом-спутником поближе. В Смолевичах аккуратно и уютно. С удовольствием бы приехал на зимнюю рыбалку на прекрасное озеро, что встретило нас на въезде.

Отдельного внимания заслуживают спортивные объекты – радует, что у вас здоровому образу жизни уделяется столь пристальное внимание.





Ольга Наумова, экономист ОАО «Мядельское агропромэнерго» (Мядельский район):

– Ознакомившись с показателями работы сельского хозяйства Смолевичского района, я была приятно удивлена. Впечатляют высокие надои, развитое растениеводство и высокие валовые сборы зерна. Очень понравилось ранчо – подобных крестьянско-фермерских хозяйств я не видела. Хочу посетить Смолевичской район еще раз и побольше узнать о жизни здесь.