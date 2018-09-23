КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

10 сентября РОСК возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Ч., 2000 г.р., жителя д.Домашаны, ранее судимого, который, находясь на территории Дубровского водохранилища СПК «Озерицкий-Агро», вблизи д. Прилепы, проник в туристическую палатку, расположенную на берегу водохранилища, откуда, воспользовавшись состоянием сна, в котором пребывали находившиеся в ней лица, тайно похитил упаковку лаваша, бутылку кетчупа, упаковку макарон, пачку сигарет, упаковку влажных салфеток, алюминиевый походный котелок с крышкой, принадлежащие З.

11 сентября в дежурную часть обратилась минчанка М.: из незапертого дачного дома в с/т «Огонек», вблизи д.Орешники, из кошелька и косметички, находившихся в дамской сумочке, лежавшей на камине в комнате, похищены принадлежащие ей денежные средства.

12 сентября Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению минчанина В.: из помещения гаража, расположенного на цокольном этаже строящегося дома по ул.Сосновой в д.Прилепы, принадлежащего М., похищены перфоратор, отрезная машинка, бензопила, шуруповерты, циркулярная пила.

14 сентября в милицию обратился жодинец Д.: в пос.Зеленый Бор неизвестное лицо из кармана его рубашки похитило денежные средства, а также с придворовой территории дома — непристегнутый велосипед.

14 сентября в РОВД с заявлением обратился житель д.Динаровка П.: из сарая, расположенного на дворовой территории его дома, похищены углошлифмашинка, перфоратор. Установлено, что кражу совершил житель д. Лужки В., 1987г.р., не работающий, ранее судимый. Похищенное имущество изъято.

15 сентября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению смолевичанина М.: неустановленное лицо, находясь в квартире дома по ул. Тумара в г.Смолевичи, из полки кухонного комплекта тайно похитило денежные средства, со стиральной машины — кошелек с деньгами, пластиковой банковской карточкой. Установлено, что данное преступление совершили смолевичанин П., 1983 г.р., не имеющий судимостей, и уроженка Украины П., 1980 г.р., которые были задержаны и водворены в ИВС Смолевичского РОВД. Часть похищенных денег изъята.

15 сентября в РОВД обратился минчанин С.: из хозяйственной постройки, расположенной на земельном участке по ул. Цветочной в с/т «Наш родник», вблизи д.Петровичи, похищена его бензопила.

16 сентября РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему заявлению от жителя г.Смолевичи К. о том, что неизвестное лицо у магазина «Евроопт», расположенного на ул.50 лет Октября в г.Смолевичи, тайно похитило непристегнутый запорным устройством велосипед. Установлено, что кражу совершил житель г.Смолевичи А., 1950г.р., ранее не судимый. Похищенный велосипед изъят.

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

13 сентября лесничий Жодинского лесничества ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» М. сообщил в милицию о том, что вблизи г.Жодино происходит незаконная порубка леса, рядом находится автомобиль «Фольксваген Гольф» под управлением жителя г. Борисова К., 1989г.р., не работающего, ранее не судимого. Так же в автомобиле находился пассажир К., 1986г.р. также борисовчанин, не работающий, не судимый. В ходе осмотра места незаконной порубки деревьев изъяты 75 бревен по 125 см, образцы опилок и древесины с каждого срубленного дерева. Сумма причиненного вреда окружающей среде и фактические обстоятельства совершенного происшествия устанавливаются.

РОЗЫСК БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ

16 сентября поступило сообщение от жительницы г.Минска К. о том, что около 12.00 ее мать Д., 1938г.р., жительница г.Минска, пенсионерка, будучи на даче в с/т «Сутоки», вблизи д.Сутоки, ушла в лес для сбора грибов и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Сотрудниками РОЧС, РОВД совместно с волонтерами поискового отряда «Ангел» 17.09.2018г., около 00.45 последняя была обнаружена в лесном массиве вблизи д.Сутоки. Преступлений в отношении Д. не совершалось.

13 сентября в 20.00 в РОВД обратилась с заявлением минчанка К.: около 15.00 ее муж, пенсионер К., 1939г.р., инвалид 1-й группы (страдает болезнью Альцгеймера), ходит медленно, в виду болезни плохо разговаривает, не может сообщить о себе, страдает провалами памяти, ушел в неизвестном направлении из дачного дома в с/т «Автотранспортник 2002», расположенного вблизи д.Замосточье.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 133 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 17 случаев мелкого хулиганства, 12 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 78 случаев нарушений ПДД, а также обнаружен 1 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

За уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, к уголовной ответственности привлечен 1 человек.

ПОЖАР

15 сентября в с/т «Чайка-89» Заболотского сельсовета произошло загорание дачного дома. В результате пожара полностью уничтожена крыша дома, строение выгорело изнутри. Причина пожара — перекал печи.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).