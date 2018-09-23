У похода своя философия

За окном осень. Для учащихся настала школьная пора. Но лето не прошло бесследно, оставив в памяти всех, без исключения, массу приятных воспоминаний.

Туристы, например, провели свои летние каникулы интересно и увлекательно. И примером тому — рассказ о походе по Беларуси сезона — 2018.

Еще совсем недавно мы делились с вами своими планами на лето, а сегодня расскажем, какими тропами Беларуси мы прошли. Мы – это группа туристов ГУО «Смолевичский районный Центр детского туризма и краеведения», которую возглавила Виктория Александровна Юрчук, ее заместителем стала Вероника Асташонок, в состав группы вошли Никита Малец, Артем Седляров, Дмитрий Антонов, Валентин Райниш, Анастасия Знак, Елизавета Прохоренко, Анастасия Липницкая, Алина Жилинская и я, Анастасия Прохоренко.





Уже не первый год мы с радостью отправляемся в поход с нашими руководителями, потому что точно знаем: походные дни мы проведем интересно и познавательно. В этом году нашу группу пополнили новички. Надо сказать, мы всегда рады видеть в наших рядах новых ребят. Это говорит о том, что многие школьники интересуются историей своей Родины, горят желанием испытать себя в непростых условиях похода. А мы, более опытные ребята, всегда готовы помочь влившимся в наши ряды новичкам, и никогда не бросим товарища в беде.

В этом году наш маршрут прошел по Гродненской и Брестской областям. Он пролегал по населенным пунктам, богатым достопримечательностями и интересными историческими сведениями. За время похода мы прогулялись по улицам Слонима. В Жировичах посетили Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь и окунулись в купели. Посетили белорусский Версаль. Увидели дворцовый комплекс в поселке Ружаны, принадлежавший могущественной династии Сапегов. Город Коссово в Ивацевичском районе – интереснейшее место, ведь здесь сохранились дворец Пусловских и усадьба Тадеуша Костюшко. Интересно было увидеть памятник в честь белорусов, служивших в военно-морском флоте, в городе Ивацевичи. Завершающим пунктом нашего похода стал Брест.





Мне очень нравилось, когда в конце дня мы собирались у костра, чтобы обсудить прошедший день и утвердить планы на завтра. После чего расходились по палаткам, и сон снимал усталость как рукой. А утром снова отправлялись в путь, чтобы посетить новые места, набраться впечатлений.

Для того, чтобы понять нас, получить неизгладимые впечатления, которые может дать только поход, необходимо пройти дорогами такой родной, знакомой, но в то же время — неизведанной Беларуси.

Анастасия ПРОХОРЕНКО, участник похода.

Фото из архива ГУО «Смолевичский РЦДТиК».