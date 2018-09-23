Такое поручение аграриям дал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый.

«Главой государства поставлена задача до 1 октября завершить сев озимых зерновых. Мы с учеными проанализировали показатели пяти последних лет и установили, что посеянное в более поздние сроки дает более низкий урожай. На сегодня из плановых 1,3 млн га посеяно 720 тыс. га озимых зерновых, то есть в принципе мы идем по графику», — сказал Михаил Русый.

Еще одна задача, которая стоит перед белорусскими аграриями, — уборка сахарной свеклы. «Уборка этой сельхозкультуры должна быть завершена до 1 ноября, глава государства поставил такую задачу. Планируем собрать 5 млн т сахарной свеклы. В этом году у этой культуры неплохая урожайность и высокая сахаристость», — отметил Михаил Русый.

Кроме того, до 1 ноября поручено убрать кукурузу на силос и зеленый корм, а также на зерно. «Что касается кукурузы на силос, погода в этом году позволила нам начать работу раньше, и медлить ни в коем случае нельзя. Сейчас также идет уборка четвертого укоса трав. В целом ожидаем, что получим кормов больше прошлого года, — заявил вице-премьер. — Кукурузы на зерно уже убрано более 20%, намолочено более 300 тыс. т зерна. Планируем получить 1,3-1,4 млн т зерна кукурузы. Урожайность очень хорошая: 80 ц/га — в целом по стране, а ряд хозяйств дает по 130-140 ц/га. Так что есть возможность компенсировать недобор зерна кукурузой, чтобы обеспечить животноводство концентрированными кормами. Что касается госзаказа, он уже почти на 90% выполнен — 740 тыс. т зерна в закромах. Нам с лихвой хватит, чтобы обеспечить себя. Будем обеспечены и крупой — неплохой урожай гречихи, проса».

«Сейчас идет уборка овощей. Считаем, что после 1 ноября на поле может остаться только капуста поздних сроков созревания, и то до 7 числа мы должны завершить ее уборку», — подчеркнул Михаил Русый.

Для обеспечения высокого урожая в следующем году также нужно провести зяблевую обработку почвы. До 1 октября планируется убрать всю солому, чтобы провести зяблевую вспашку, и до 1 ноября поднять почти 2 млн га.

В этом году аграрии получили хороший урожай картофеля и плодовых культур. «Уже пошла закладка картофеля в стабфонды, полагаем, что 850 тыс. т положим в наши хранилища. У нас небывалый урожай яблок. Что касается промышленных садов, мы свыше 100 тыс. т положим в хранилища и обеспечим себя в полном объеме, а также планируем значительное количество поставить на экспорт. Также закупаем яблоки у населения», — отметил вице-премьер.

БЕЛТА.