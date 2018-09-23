ПРЕДУПРЕЖДАЯ ПОЖАРЫ И ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ

В связи со сложной оперативной обстановкой с пожарами и гибелью людей на пожарах в районе, работники Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят ежедневную профилактическую работу в трудовых коллективах района и проводят сельские сходы граждан. Напоминают о правилах пожарной безопасности на рабочих местах и в быту. Акцентируют внимание родителей и педагогов о недопущении оставления без присмотра малолетних детей.













С учениками школ и детских садов проводятся дополнительные занятия, направленные на предупреждение возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Корр. «КС».