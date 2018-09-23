ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси принял решение увеличить численность пограничников и укрепить границу с Украиной

24.09.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Президент Беларуси принял решение увеличить численность пограничников и укрепить границу с Украиной
В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников. Об этом шла речь 24 сентября на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Государственным секретарем Совета Безопасности Станиславом Засем и Председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, сообщает пресс-служба Президента Республики Беларусь.

Александр Лукашенко напомнил, что в ходе посещения в нынешнем году пограничных органов и подразделений обсуждался ряд вопросов, в том числе по возможному переименованию Госпогранкомитета, изменению штатной численности.

«Сегодняшний вопрос как раз уходит корнями в тот анализ, который мы осуществляли тогда на границе. И тогда речь шла в том числе о какой-то модернизации пограничных войск, в том числе и по численности, создании новых подразделений в связи с тем, что нам приходится закрывать украинскую границу прилично. И более эффективно работать по другим направлениям», — отметил белорусский лидер.

На встрече Президент также озвучил информацию о задержании крупного нелегального арсенала.

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — заявил Глава государства.

Президент добавил, что заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Шуневича, который рассказал о недавнем задержании:

«Вот сейчас министр (Министр внутренних дел Игорь Шуневич) докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее», — привел подробности Глава государства и отметил: «Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли».

В связи с этим принято решение укрепить границу с Украиной. «Нужна там численность — нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом — туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму», — добавил Президент Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников. Об этом шла речь 24 сентября на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика