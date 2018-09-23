Президент Беларуси принял решение увеличить численность пограничников и укрепить границу с Украиной



В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников. Об этом шла речь 24 сентября на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Государственным секретарем Совета Безопасности Станиславом Засем и Председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, сообщает пресс-служба Президента Республики Беларусь.

в ходе посещения в нынешнем году пограничных органов и подразделений обсуждался ряд вопросов, в том числе по возможному переименованию Госпогранкомитета, изменению штатной численности. Александр Лукашенко напомнил, чтообсуждался ряд вопросов, в том числе по возможному переименованию Госпогранкомитета, изменению штатной численности.

«Сегодняшний вопрос как раз уходит корнями в тот анализ, который мы осуществляли тогда на границе. И тогда речь шла в том числе о какой-то модернизации пограничных войск, в том числе и по численности, создании новых подразделений в связи с тем, что нам приходится закрывать украинскую границу прилично. И более эффективно работать по другим направлениям», — отметил белорусский лидер.

На встрече Президент также озвучил информацию о задержании крупного нелегального арсенала.

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — заявил Глава государства.

Президент добавил, что заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Шуневича, который рассказал о недавнем задержании:

«Вот сейчас министр (Министр внутренних дел Игорь Шуневич) докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее», — привел подробности Глава государства и отметил: «Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли».

В связи с этим принято решение укрепить границу с Украиной. «Нужна там численность — нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом — туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму», — добавил Президент Беларуси.