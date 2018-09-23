|
Стало известно, где будет похоронен Анатолий Капский
Основатель и председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский, который 22 сентября
Видео:
Прощание с лучшим спортивным менеджером Беларуси проходило сегодня в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района, а также в «Борисов-Арене», где состоялась гражданская панихида.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель и председатель правления БАТЭ Анатолий Капский, который 22 сентября скоропостижно скончался на 53-м году жизни, будет похоронен в деревне Демидовка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)