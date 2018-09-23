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Стало известно, где будет похоронен Анатолий Капский

24.09.2018 15:02 — Разное | Tut.by  
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Основатель и председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский, который 22 сентября скоропостижно скончался на 53-м году жизни, будет похоронен в деревне Демидовка.

Видео: fcbatetv

Демидовка — деревня в Борисовском районе Минской области. Там стоит родительский дом Анатолия Капского.

Прощание с лучшим спортивным менеджером Беларуси проходило сегодня в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района, а также в «Борисов-Арене», где состоялась гражданская панихида.

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Александр Глеб — об Анатолии Капском: «Вы для меня были титаном, который проходил любые испытания»

 
 
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Основатель и председатель правления БАТЭ Анатолий Капский, который 22 сентября скоропостижно скончался на 53-м году жизни, будет похоронен в деревне Демидовка.
 
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