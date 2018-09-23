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Сходили за ягодами. Двух женщин и ребенка искали в лесах Псковской области, а нашли под Витебском

24.09.2018 — Разное | Герой працы  
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Сходили за ягодами. Двух женщин и ребенка искали в лесах Псковской области, а нашли под Витебском
Сходили за ягодами. Двух женщин и ребенка искали
в лесах Псковской области, а нашли под Витебском

24 сентября 2018 в 12:49
TUT.BY
Двух женщин и 12-летнюю девочку, которые отправились в лес за ягодами, всю ночь искали в лесах Псковской области, а нашли утром под Витебском. Подробности сообщает милиция региона.
О заблудившихся ягодницах в милицию вечером 22 сентября сообщила их мать. Женщина рассказала, что утром две ее дочери, а также 12-летняя внучка уехали со знакомым за клюквой в болотистые места Псковской области России. Там они уже собирали ягоды раньше. По договоренности они должны были выйти из леса в 17.00. Однако ни в это время, ни позже женщины не появились. На звонки по телефону не отвечали.
По тревоге подняли милиционеров, о происшествии сообщили сотрудникам приграничного пункта полиции в России. К поиску подключились и спасатели из соседней страны. Всю ночь в предполагаемом районе нахождения женщин и ребенка вели поиски, подавали звуковые и световые сигналы.
Женщины вышли на связь только утром 23 сентября. Нашли заблудившихся возле деревни Шлыки Витебского района.
 
Теги: Витебск
 
 
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Сходили за ягодами. Двух женщин и ребенка искали в лесах Псковской области, а нашли под Витебском 24 сентября 2018 в 12:49 TUT.BY Двух женщин и 12-летнюю девочку, которые...
 
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