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На Беларусь обрушился циклон «Фабьен»: на юге страны без электричества остаются десятки деревень
Новости Беларуси. Циклон «Фабьен», который с дождями обрушился на Беларусь, сейчас свирепствует на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брестской области из-за сильного ветра без электричества остаются десятки деревень. Ливень не утихает со вчерашнего вечера. О сложных условиях заранее предупреждали спасатели и синоптики.
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Новости Беларуси. Циклон «Фабьен», который с дождями обрушился на Беларусь, сейчас свирепствует на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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