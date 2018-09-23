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Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»
Новости Беларуси. В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников, в первую очередь за счет перераспределения резервов силовых ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 24 сентября шла речь на встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.
Задачу реформировать структуру глава государства поставил летом 2018 года, посещая погранзаставу «Дивин». Речь идет не о механическом увеличение численности военнослужащих, а о тщательном анализе ситуации на внешних рубежах. Хватает ли нынешнего личного состава для того, что бы эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам? Главное требование Президента к руководителям – четкое и ясное обоснование необходимости создания новых подразделений на границе. В частности, в структуре пограничной службы появятся «маневренные» группы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо посмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск. Может там у тебя слишком много заместителей и разного рода управленцев, а меньше штыков где-то, поэтому за счет этого перераспределение? То есть надо очень серьезно к этому подойти. И сразу скажу, что такого механического решения по повышению численности с моей стороны не будет.
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Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»
Новости Беларуси. В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников, в первую очередь за счет перераспределения резервов силовых ведомств,...
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