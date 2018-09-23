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Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»

24.09.2018 14:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников, в первую очередь за счет перераспределения резервов силовых ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»

Об этом 24 сентября шла речь на встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

«К вам я приехал потому, что это будущее пограничных войск»: визит Александра Лукашенко на заставу «Дивин»

Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»

Задачу реформировать структуру глава государства поставил летом 2018 года, посещая погранзаставу «Дивин». Речь идет не о механическом увеличение численности военнослужащих, а о тщательном анализе ситуации на внешних рубежах. Хватает ли нынешнего личного состава для того, что бы эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам? Главное требование Президента к руководителям – четкое и ясное обоснование необходимости создания новых подразделений на границе. В частности, в структуре пограничной службы появятся «маневренные» группы.

Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я в общих чертах посмотрел ваши предложения. Численность там больше тысячи человек. Но дело даже не в том, что вы предлагаете численность увеличить на тысячу, на пять тысяч – если надо, так и на десять увеличим. Вопрос в том, надо нам эта численность, которую вы предлагаете, это увеличение, или же мы обойдемся меньшей кровью, то есть меньше увеличим численность. То есть не должно быть так: просить полторы тысячи, дадут тысячу. По каждому человеку мы должны определиться.

Нам надо посмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск. Может там у тебя слишком много заместителей и разного рода управленцев, а меньше штыков где-то, поэтому за счет этого перераспределение? То есть надо очень серьезно к этому подойти. И сразу скажу, что такого механического решения по повышению численности с моей стороны не будет.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников, в первую очередь за счет перераспределения резервов силовых ведомств,...
 
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