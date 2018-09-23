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Игорь Шуневич: мы получили значимые результаты по охране правопорядка

24.09.2018 14:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Борьба с преступностью и коррупцией, вопросы миграции, а также ситуация в хоккейном клубе «Динамо-Минск» – эти вопросы обсудили 24 сентября во время рабочей встречи Александр Лукашенко и министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич: мы получили значимые результаты по охране правопорядка

В первую очередь глава государства поинтересовался криминогенной ситуацией в Беларуси. Особое внимание Президент обратил на совершаемые преступления в быту, и в частности на селе. Важны не просто сухие цифры и показатели, а динамика. Глава государства поинтересовался: чего все-таки удалось добиться, и есть ли тенденция к снижению преступности? По данным профильного ведомства, за первые полгода в стране зарегистрировано 41 тысяча преступлений и ситуация находится под контролем.

Игорь Шуневич: мы получили значимые результаты по охране правопорядка

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ознакомился с материалами по вашему докладу сегодня, поэтому очень кратко по криминогенной ситуации. И не только по итогам за 8 месяцев, это почти ни о чем. Мне динамика нужна. Что происходит в динамике по основным направлениям борьбы с преступностью? И самое главное – это те вопросы, на которые мы обращали внимание – в квартирах, в домах, в семьях, в селах. Мы обращали внимание на село: что там происходит у нас, какова там динамика.

Потом вы готовы доложить о некоторых направлениях борьбы с экономическими преступлениями, в том числе и вопросы противодействия коррупции по линии Министерства внутренних дел.

Третье – вопросы миграции. Что-то надо нам в законодательстве поправлять. Как считают в Министерстве внутренних дел? Если так – пожалуйста, обсудим.

Ну и традиционно четвертый ваш общественный вопрос – это спортивный клуб «Динамо». Вообще клуб как функционирует, что там с кадрами? Ну и главное направление деятельности клуба – это минское «Динамо» хоккейное.

Игорь Шуневич: мы получили значимые результаты по охране правопорядка

О положительных моментах в борьбе с преступностью говорят и итоги опроса общественного мнения. Исследования проводил профильный институт Национальной академии наук. Результаты показали высокий уровень доверия населения к работе органов внутренних дел. Обсудили на встрече и некоторые вопросы борьбы с коррупцией. Как рассказал Игорь Шуневич, две трети подобных преступлений выявлено именно сотрудниками органов внутренних дел.

Игорь Шуневич: мы получили значимые результаты по охране правопорядка

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Мы получили некоторые результаты по охране общественного порядка, значимые на наш взгляд. Основным из них является снижение порядка 3 % количества граждан, потерпевших от преступления. Меньше наших сограждан погибло в результате преступных посягательств. В небольшой степени увеличилась безопасность наименее защищенных категорий граждан, пожилых людей.

В том числе я рассказал о работе, проводимой по поручению главы государства по наведению порядка в Оршанском районе. Сегодня мы продолжаем очень настойчиво и эффективно, на мой взгляд, решать проблемы социальной неустроенности.

Игорь Шуневич: мы получили значимые результаты по охране правопорядка

Не остались без внимания вопросы миграции. Растет число выдаваемых разрешений на постоянное проживание в Беларуси. В то же время криминогенная обстановка в стране, связанная с пребыванием иностранцев, не изменилась и опасений не вызывает.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Борьба с преступностью и коррупцией, вопросы миграции, а также ситуация в хоккейном клубе «Динамо-Минск» – эти вопросы обсудили 24 сентября во...
 
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