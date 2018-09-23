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В Светлогорске голова 5-летнего мальчика застряла в металлических перилах
Новости Беларуси. В Светлогорске у мальчика застряла голова в металлических перилах.
По информации МЧС, инцидент произошел днем двадцать третьего сентября. Голова пятилетнего мальчика застряла в металлических перилах возле магазина.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Оказалось, что ребенок при посещении магазина просунул голову между перил. Голова застряла, и мальчик не мог самостоятельно ее вытащить.
При помощи ручного гидравлического инструмента мальчика освободили спасатели.
Ребенка отпустили домой, после того, как его осмотрели медики.
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Новости Беларуси. В Светлогорске у мальчика застряла голова в металлических перилах. По информации МЧС, инцидент произошел днем двадцать третьего сентября....
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