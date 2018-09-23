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В Светлогорске голова 5-летнего мальчика застряла в металлических перилах

24.09.2018 14:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Светлогорске у мальчика застряла голова в металлических перилах.

По информации МЧС, инцидент произошел днем двадцать третьего сентября. Голова пятилетнего мальчика застряла в металлических перилах возле магазина.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Оказалось, что ребенок при посещении магазина просунул голову между перил. Голова застряла, и мальчик не мог самостоятельно ее вытащить.

При помощи ручного гидравлического инструмента мальчика освободили спасатели.

Ребенка отпустили домой, после того, как его осмотрели медики.

В конце августа под Гродно мальчик застрял в декоративном цветке на детской площадке (читать далее).

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Светлогорске у мальчика застряла голова в металлических перилах. По информации МЧС, инцидент произошел днем двадцать третьего сентября....
 
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