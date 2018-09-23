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Дочь британского миллионера умерла после съеденного в аэропорту сэндвича

24.09.2018 15:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Дочь британского миллионера умерла после съеденного в аэропорту сэндвича
Flickr.com

Пятнадцатилетняя Наташа Эднан-Лаперуза, дочь основателя сети игрушек Wow Toys, скончалась, после того как ей стало плохо на борту самолета летевшего из Лондона в Ниццу, передает Daily Mail.

Дочь британского миллионера умерла после съеденного в аэропорту сэндвича Чем пищевая непереносимость отличается от аллергии?

Причиной смерти, по предварительным данным, стал сэндвич с артишоком и оливками, который девушка купила в аэропорту Хитроу. В полете у нее развилась острая аллергическая реакция на находившийся в хлебе кунжут.

По данным издания, отец девушки Надим Эднан-Лаперуз, ввел ей две дозы лекарства, однако оно не помогло. Девушка умерла в больнице Ниццы.

Миллионер намерен требовать серьезного расследования инцидента, поскольку на упаковке сэндвича не было маркировки о наличии в составе кунжута. В ближайшее время следователи выслушают его, а также доводы компании производителя.

 
 
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У девушки развилась острая аллергическая реакция
 
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