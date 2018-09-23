Участники первого Минского транспортного форума Visa обсудили будущее платежей

Компания Visa инициировала первый Минский транспортный форум на тему «Инновации в транспорте – драйвер экономики», на котором обозначили победы и перспективы Минска на пути развития умного города, частью которого является возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, а также влияние платежных инноваций на экономику страны в целом. Минский транспортный форум Visa собрал операторов, интеграторов и представителей государственных органов, чтобы обсудить инновации в сфере пересечения транспортной инфраструктуры и платежных инноваций, а также будущее городов.





Транспортный Форум Visa

В июне 2018 года Минск стал одной из первых столиц мира, наряду с Лондоном и Ванкувером, внедривших бесконтактные платежи на всех турникетах всех станций метро. Проект стартовал с одного турникета на станции «Площадь Ленина» в сентябре 2017 года. Успешный тестовый период позволил в феврале 2018 года расширить проект на 12 турникетов на трех центральных станциях. Сегодня технической возможностью безналичной оплаты проезда при помощи банковских карт и других NFC-устройств оснащены все турникеты всех станций метрополитена столицы Беларуси. Количество пассажиров, которые пользуются функцией бесконтактной оплаты, растет с каждым днем.





Транспортный Форум Visa

Реализация проекта стала возможна благодаря тесному сотрудничеству многих заинтересованных сторон: государственных предприятий «Столичный транспорт и связь» и «Минский метрополитен», АО «БПС-Сбербанк», компании Visa, интегратора проекта IBA Group и других партнеров экосистемы.