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Участники первого Минского транспортного форума Visa обсудили будущее платежей
Компания Visa инициировала первый Минский транспортный форум на тему «Инновации в транспорте – драйвер экономики», на котором обозначили победы и перспективы Минска на пути развития умного города, частью которого является возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, а также влияние платежных инноваций на экономику страны в целом. Минский транспортный форум Visa собрал операторов, интеграторов и представителей государственных органов, чтобы обсудить инновации в сфере пересечения транспортной инфраструктуры и платежных инноваций, а также будущее городов.
Транспортный Форум Visa
В июне 2018 года Минск стал одной из первых столиц мира, наряду с Лондоном и Ванкувером, внедривших бесконтактные платежи на всех турникетах всех станций метро. Проект стартовал с одного турникета на станции «Площадь Ленина» в сентябре 2017 года. Успешный тестовый период позволил в феврале 2018 года расширить проект на 12 турникетов на трех центральных станциях. Сегодня технической возможностью безналичной оплаты проезда при помощи банковских карт и других NFC-устройств оснащены все турникеты всех станций метрополитена столицы Беларуси. Количество пассажиров, которые пользуются функцией бесконтактной оплаты, растет с каждым днем.
Транспортный Форум Visa
Реализация проекта стала возможна благодаря тесному сотрудничеству многих заинтересованных сторон: государственных предприятий «Столичный транспорт и связь» и «Минский метрополитен», АО «БПС-Сбербанк», компании Visa, интегратора проекта IBA Group и других партнеров экосистемы.
Игорь Ковалёв, региональный менеджер Visa в Республике Беларусь, Азербайджане и Молдове: «Беларусь – это один из рынков, где внедрение цифровой экономики происходит стремительно, а население открыто к использованию инновационных технологий. Успешное внедрение бесконтактной оплаты проезда в метрополитене это подтверждает. Более 15 тыс. транзакций картами Visa совершается каждый день в метрополитене Минска, и это количество постоянно растет – ежедневно более 800 новых пользователей нашей платежной системы начинают платить в метро бесконтактно. С момента запуска проекта 82,5 тыс. карт Visa были использованы для совершения около 1 миллиона транзакций. При этом 78% пользователей платят бесконтактно регулярно, то есть использование платежных инноваций – это их повседневная привычка. Глобальная экспертиза Visa свидетельствует, что платежные инновации в транспорте способствуют распространению бесконтактных платежей в других сферах торговли и услуг, что оказывает позитивный эффект на экономику городов в целом».
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20 сентября в Минске состоялся Транспортный Форум Visa, посвященный платежным инновациям в сфере транспорта.
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