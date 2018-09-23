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«Мы лишь рекламируем свой продукт»: бренд мороженого ответил на обвинения в сексизме из-за рекламы
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В субботу, 22 сентября, мы
Позиция компании
В компании, которая занимается брендом мороженого в Беларуси, заявили: «Нам диктует правила маркетинга компания, которая продала франшизу. Они выбрали такую достаточно агрессивную политику маркетинга, и мы ей следуем. У нас есть право отклоняться от такой политики, но мы ее поддерживаем».
Журналистам рассказали, что «в Москве проводилась фокус-группа, собирались комментарии и отзывы. Даже если посмотреть голосование на Onliner – большинство людей не имеют ничего против данной рекламы».
«Я не вижу в рекламе ничего оскорбительного по отношению к девушкам или какого-то сексизма. Это просто прикол, такой маркетинговый ход для привлечения внимания, и он, в принципе, сработал. Никого не хотели обидеть, ужаснуть, оскорбить или принудить к чему-то. Мы всего-лишь рекламируем свой продукт. Поэтому я не знаю, за что извиняться – у каждого свои ассоциации на эту фотографию. У меня они только положительные, и ничего оскорбительного в посте не вижу», – сказал собеседник.
Позиция автора фото
Автор фото Ирина Жиркова на своей странице в Facebook
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В субботу, 22 сентября, мы писали о «взрослой» рекламе алкогольного мороженого. Многие обвинили бренд в сексизме, другие же более спокойно восприняли фотографии....
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