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«Мы лишь рекламируем свой продукт»: бренд мороженого ответил на обвинения в сексизме из-за рекламы

24.09.2018 15:18 — Разное | KYKY  
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В субботу, 22 сентября, мы писали о «взрослой» рекламе алкогольного мороженого. Многие обвинили бренд в сексизме, другие же более спокойно восприняли фотографии. Беларуский портал Marketing.by узнал у создателей рекламы, как они это придумали и почему.

Позиция компании

В компании, которая занимается брендом мороженого в Беларуси, заявили: «Нам диктует правила маркетинга компания, которая продала франшизу. Они выбрали такую достаточно агрессивную политику маркетинга, и мы ей следуем. У нас есть право отклоняться от такой политики, но мы ее поддерживаем». 

Журналистам рассказали, что «в Москве проводилась фокус-группа, собирались комментарии и отзывы. Даже если посмотреть голосование на Onliner – большинство людей не имеют ничего против данной рекламы».

«Я не вижу в рекламе ничего оскорбительного по отношению к девушкам или какого-то сексизма. Это просто прикол, такой маркетинговый ход для привлечения внимания, и он, в принципе, сработал. Никого не хотели обидеть, ужаснуть, оскорбить или принудить к чему-то. Мы всего-лишь рекламируем свой продукт. Поэтому я не знаю, за что извиняться – у каждого свои ассоциации на эту фотографию. У меня они только положительные, и ничего оскорбительного в посте не вижу», – сказал собеседник.

Позиция автора фото

Автор фото Ирина Жиркова на своей странице в Facebook ответила на обвинения в сексизме: «Феминизм – это не про то, что женщина должна выглядеть вот так и не должна выглядеть вот так. Феминизм – это про то, что женщины сами выбирают, как и выглядеть. Эту съемку сделали женщины, в ней участвовали женщины, это наше право придумывать себе такие образы, занимайтесь своей репрезентацией и не мешайте нашей. Не нравится фото –отпишитесь от инстаграма. А повороты в стиле «Ах она ещё и перепост сделала, а должна на горохе стоять, раз партия ее журит! Сжечь ведьму!» вообще противоречат толерантности».

 

 
 
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В субботу, 22 сентября, мы писали о «взрослой» рекламе алкогольного мороженого. Многие обвинили бренд в сексизме, другие же более спокойно восприняли фотографии....
 
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