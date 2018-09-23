ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде для мальчика-колясочника установили пандус – но им невозможно пользоваться

24.09.2018 14:17 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Дарья Царик, журналистка и менеджер проектов в «Геноме», опубликовала на своей странице в Facebook видео, как семья из Лиды не может пользоваться пандусом от местного ЖКХ – слишком высокий угол наклона. По ее словам, Елена Юшкевич и ее сын Антон несколько раз упали с пандуса, а у Елены ухудшилось состояние спины. 

Семья живет в Лиде. Мать Елена не раз обращалась в местную администрацию с просьбой установить электрический наклонный подъемник, потому что нынешний пандус не подходит. Ей отвечали, что нет средств. Последний отказ подписал зампредседателя Лидского раисполкома Пранюк Виктор Францевич. Сын весит уже 40 килограммов, а помогать руками он не в состоянии – у него спинальная мышечная атрофия. Елене тяжело его носить (а Антону нужно каждый день в школу), а недавно ей еще и поставили диагноз – сколиоз. Даже если проблема со спиной возникла не из-за пандуса, это не отменяет того факта, что нужен нормальный подъемник.

По словам Дарьи Царик, «Елена Юшкевич – одна из тех родителей детей со СМА, которые отправили на прошлой неделе свои обращения в Минздрав, чтобы в кратчайшие сроки было назначено внеочередное заседание комиссии по направлению их детей, граждан Беларуси, за пределы республики для получения медицинской помощи и лечения и доступа к Spinraza, который беларуский минздрав отказывается считать радикальным лечением».

Читайте по теме: Колясочнику из Гомеля, против которого были все соседи, наконец установили подъемник

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дарья Царик, журналистка и менеджер проектов в «Геноме», опубликовала на своей странице в Facebook видео, как семья из Лиды не может пользоваться пандусом от местного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ляпис-98 в канун Нового года представит программу "Юность"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика