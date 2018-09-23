Banki24.by разбирались, что случилось и чем это грозит обычным белорусам. разбирались, что случилось и чем это грозит обычным белорусам.





22 сентября президент поделился с правительством подробностями переговоров с Путиным, которые состоялись на день раньше. Глава государства затронул и тему строительства АЭС в Островецком районе.





Оказывается, в пятницу с россиянами обсуждались продление срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижение процентной ставки по нему. В чем суть проблемы?





Дело в том, что ради возведения АЭС Беларусь взяла огромные кредиты у России. Во-первых, до 90% стоимости затрат по строительству атомной электростанции покрывает кредит правительства России на сумму 10 млрд USD.





Во-вторых, еще 500 млн USD (5% затрат) — это кредит Внешэкономбанка (ВЭБ). ВЭБ на 100% принадлежит российскому государству. Если проще, то Беларусь кругом должна за АЭС.





Если учесть, что часть работ выполняют российские компании, то миллионы долларов вообще не пересекают границу Беларуси и плавают со счета на счет внутри РФ. Однако возвращать деньги по госкредиту за АЭС придется исключительно белорусам.





По условиям кредитного соглашения Беларусь начнет погашать долг через 6 месяцев с даты ввода АЭС в эксплуатацию, но не позднее 1 апреля 2021 года. Погашение госкредита на АЭС будет идти 30 равными долями с выплатами каждые полгода вплоть до 2035-го.





Это значит, что ежегодно только по основному долгу белорусам придется отстегивать около 0,6 млрд USD. Да, именно долларов, так как расчеты по кредиту прописаны в американской валюте.





Кроме тела долга Беларусь должна выплачивать и проценты. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На остальные 50% ставка составляет LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенный на 1,83%.





В общем, не сказать, чтобы кредит был дешев для Беларуси.





Первоначально первый энергоблок Белорусской АЭС планировали сдать в 2018 году, а второй — в 2020-м. Но корпус реактора был поврежден при транспортировке. Из-за замены корпуса сроки сдачи первого энергоблока сдвинулись на декабрь 2019 года. Теперь же, по словам президента, россияне опять просят об отсрочке по АЭС.





Глава государства сообщил, что обращаться в суд и требовать неустойку Беларусь не собирается. Однако взамен мы потребуем от России уступок в виде отсрочки начала платежей по кредиту и снижения ставки процента. Как пример по ставке президент привел Армению, Бангладеш и Венгрию.









banki24.by изучили соглашение о российском госкредите на АЭС в Бангладеш. В отличие от Беларуси, азиаты будут погашать кредит не 15, а 20 лет. Бангладешцы начнут платить проценты по кредиту по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на 1,75%, но не выше 4% годовых.





По сравнению с белорусским кредитом это ощутимо более выгодные условия. Так в чем же дело? Еще в апреле 2018 года замминистра энергетики Михаил Михадюк уверял литовское телевидение, что Беларусь не сомневается в способности вернуть кредит на строительство АЭС.





Видимо, у белорусских властей наконец появилось понимание, что с АЭС все выходит не так гладко, как им хотелось. За время строительства стали известные гигантские дополнительные затраты на включение станции в энергосистему.





Да и с атомным экспортом откровенно не клеится. Страны Балтии и Польша наотрез отказались от покупок электроэнергии в Беларуси. Ну, а в России и Украине хватает собственных генерирующих мощностей.





В итоге возникает патовая ситуация. Строительство станции завершится хорошо если в 2020 году, платежи по кредиту начнутся в 2021-м, сама АЭС избыточна для Беларуси, а экспорт пока никуда не просматривается. И это все на фоне пиковых платежей по госдолгу вплоть до 2024 года.





Если не предпринять экстренных мер, то под таким давлением экономика Беларуси долго не протянет. Чтобы избежать дефолт по госдолгу в будущем, нужно срочно заниматься его переформатированием. По сути, на это президент и обратил внимание правительства.