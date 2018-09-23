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Белорусский рубль рухнул за счет подорожания российского
Корзина валют стала тяжелее на 0,23% за счёт существенного роста курса российского рубля, а с начала сентября белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 1,57%.
Курс доллара вырос на 0,0032 рубля до 2,0820 BYN/USD. Американская валюта прервала падение, которое длилось семь торгов подряд. Курс доллара за это время обвалился почти на 9 копеек, пишет
Напомним, перед снижением доллар очень быстро дорожал и за 12 последовательных торгов успел потяжелеть на 11 копеек.
Курс евро снизился на 0,0012 рубля до 2,4488 BYN/EUR.
Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0118 рубля до 3,1507 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 47 дней.
Напомним, что по итогам прошедшей недели:
курс доллара обвалился на 2,80%;
курс евро рухнул на 1,98%;
курс российского рубля поднялся на 0,32%;
валютная корзина стала дешевле на 1,09%.
Россия
Котировки чёрного золота пробили вверх уровень 80 долларов за баррель. До максимального значения с середины октября 2014 года (почти 4 года назад). Это позволило российскому рублю продолжить укрепление.
На торгах Московской биржи к 11:30:
средневзвешенный курс доллара снизился на 9 копеек до 66,1594 USD/RUB;
средневзвешенный курс евро упал на 23 копейки до 77,85 EUR/RUB.
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Корзина валют стала тяжелее на 0,23% за счёт существенного роста курса российского рубля, а с начала сентября белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 1,57%.
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