Анна Канопацкая: Николай Козлов будет менее самостоятельным лидером

Об этом "Белорусский партизан" поговорил с членом ОГП, депутатом Палаты представителей Анной Канопацкой, которая, кстати, тоже претендовала на пост главы партии.





- Анна, сегодня Василий Поляков одной из причин своего ухода называет невозможность своего переезда из Гомеля в Минск. А почему он не просчитал все "за" и "против" до партийных выборов? Какие-то грязные игры в политику получаются…





- Думаю, истинная причина ухода Полякова – совсем не невозможность переезда. Просто в партии слишком много проблем, и одна из них – отсутствие взаимодействия, взаимовыручки внутри партии. И то, что мы сегодня имеем – это прежде всего просчеты прежнего руководства ОГП.





Я не раз поднимала вопрос о том, что необходимо искать внутренние возможности финансирования, предлагала увеличить членские взносы. И вполне допускаю, что Василий, может быть, даже не в полной мере осознавал те проблемы, с которыми ему придется столкнуться…





- Но мудрые политики в первую очередь должны прислушиваться к критике, а не к заверениям о том, как все прекрасно.





- Я допускаю, что Василий Поляков рассчитывал на порядочность со стороны бывшего руководства партии. Мне понравился один из комментариев под новостью об уходе Полякова: мол, похоже, Анатолий Владимирович тихо добился своего, потому что Николай Козлов будет менее самостоятельным лидером.





Я предполагала, что Василию Павловичу не дадут работать в полной мере. Но я не думала, что все случится так быстро.





- Не исключено ведь, что Поляков еще и не обо всем говорит…





- Я больше чем уверена в этом…





Кстати, ОГП до сих пор так и не возобновила сотрудничество со мной как с депутатом Палаты представителей, меня обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах. При этом я вполне активно и плодотворно работаю с движением "За Свабоду!", оргкомитетом по созданию партии "Белорусская христианская демократия", представителями бизнес-сообщества. Так может, проблема все-таки не во мне?





- Анна, а вам не обидно, что ОГП сегодня так штормит?





- Мне больно видеть то, что происходит… И если так и дальше пойдет, то не исключено, что в будущем от Объединенной гражданской партии останется лишь оболочка, одно название…





- Во время подготовки к выборам из уст партийцев часто звучало: КГБ хочет разрушить партию…





- С моей точки зрения, в том, что происходит сейчас, виновно бывшее руководство партии. Например, я была руководителем фирмы, и когда уходила, то передала все дела, все контакты, потому что хочу, чтобы бизнес развивался. Василий Павлович Поляков хотел того же – чтобы ему сдали дела, передали контакты, людей, конкретную работу, проекты.





А сейчас я наблюдаю, что Анатолий Владимирович использует партию просто как филиал своей новой организации – "Европейский диалог". И при этом партия замораживает сотрудничество с одним из ведущих членов партии, который является депутатом Палаты представителей. Говорю как есть.





Я предлагала: ребята, давайте объединяться и работать. Не хотите объединяться вокруг меня – без проблем, я сниму свою кандидатуру, проголосуйте за Василия Павловича. Но надо работать всем, а не сваливать все на Василия Павловича. Потому что один в поле не воин.





- Николай Козлов – человек, может, и хороший, но как лидер – слабый, в нем нет харизмы, системного подхода. Хоть бы ОГП вообще не пропала…





- Я многие проблемы ОГП уже озвучивала. Когда крупнейшая партия выставляет на местные выборы 30 человек, давайте не будем обманываться, что за ними стоит еще какая-то команда. Этой команды просто нет!





- Сейчас, видимо, нужно кардинальным образом переформатировать работу партии, составить план выхода из кризиса… У вас с Николаем Козловым отношения не складывались - он видел в вас врага и критиковал нещадно…





- Я в любом случае открыта для любого сотрудничества, готова продвигать любые идеи, которые выдвинет партии. Но просто лозунгами я заниматься не буду.





Надеюсь, Козлов поймет, что сейчас не время обвинять друг друга. Сегодня нужно направить все силы на разрешение конфликта в партии. И нужно разобраться какие причины привлекли к такому кризису в партии, признать и проанализировать ошибки прежнего руководства, извлечь уроки.