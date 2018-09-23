Шуневич о погоне со стрельбой в Минске: милиция действовала правомерно

При задержании водителя Audi, который устроил гонки с инспекторами по столице, сотрудники ГАИ действовали правомерно. Об этом БЕЛТА сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Убежден, что сотрудники действовали правомерно (это само собой разумеется, оценка этому дана) и достаточно профессионально, потому что никто не пострадал, а это самое главное», — подчеркнул Игорь Шуневич.

Министр отметил, что закон позволяет использовать оружие для остановки транспортного средства, если водитель не подчиняется законным требованиям об остановке и его действия создают реальную угрозу жизни или здоровью граждан.

«Сотрудники ГАИ, которые, кстати, очень серьезно подготовлены для таких случаев, в основной своей массе действуют, на мой взгляд, очень взвешенно и продуманно, несмотря на критичность ситуации. И самое главное, что последствия этих действия всегда достаточно приемлемы, — сказал министр. — Закон разрешает применять оружие, чтобы остановить это транспортное средство, но в городе это делать потенциально опасно. Мы всегда исходим из того, что есть последний шанс, последняя надежда, что преследуемый опомнится, остановится, сдастся на милость властям и не будет усугублять ситуацию».

Напомним, около 14.50 на трассе Р28 (Минск — Молодечно) возле деревни Лошаны Минского района водитель Audi 80 с российскими номерами не остановился по требованию сотрудников ГАИ . Автомобиль двигался в сторону Минска, водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке. В районе Заславля по техническим причинам служебный автомобиль ГАИ не смог продолжить преследование.

Далее преследование Audi продолжил на улице Тимирязева уже другой экипаж ГАИ. Водитель повернул в сторону переулка Тучинского на парковку торгового центра «Корона», однако не остановился, а продолжил движение по тротуару в направлении входа на станцию метрополитена «Молодежная».

Инспектор использовал табельное оружие для остановки авто, так как действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Однако и с помощью стрельбы водителя остановить не удалось: он продолжил движение по тротуару возле ТЦ, затем выехал на улицу Кальварийскую и повернул на Жудро, где продолжил движение по встречной полосе.

На улице Жудро водитель врезался в стоящие автомобили. Здесь Audi заблокировали служебные автомобили ГАИ.

Водителя задержали. Им оказался 65-летний гражданин Беларуси , мужчина был трезв.

19 сентября суд Фрунзенского района Минска на открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) в отношении водителя. Постановлением по делу об административном правонарушении мужчина подвергнут штрафу в доход государства в размере 1102 рубля 50 копеек (45 базовых величин).