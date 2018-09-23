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В центре Минска закрылась кофейня "Утопия 60"

24.09.2018 15:27 — Разное | Tut.by  
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На днях в центре Минска, на Ленина, 9, закрылась кофейня «Утопия 60». Мы узнали, почему и что откроется на ее месте.


Фото: koko.by

Кофейня «Утопия 60» с ретро-мотивами в интерьере проработала ровно три года в здании на улице Ленина, 9.

— Сейчас находимся в процессе продажи заведения. Причину продажи прокомментировать не можем. Знаем, что там тоже откроется кофейня, но уже другая, это будет не сеть. Ее новые владельцы готовы рассказать о новом месте чуть позже, — говорит и.о. директора компании «Студия вкуса» Вероника Наджафова.


Фото: koko.by

Отметим, что проект запускали основатели «Манфактуры», которая сегодня тоже закрылась из-за выселения всех жильцов и арендаторов помещений на Карла Маркса, 17. В кофейне говорят, что они надеются вернутся на это же место спустя два месяца, а пока уйдут на каникулы.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, почему и что откроется на ее месте.
 
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