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В центре Минска закрылась кофейня "Утопия 60"
На днях в центре Минска, на Ленина, 9, закрылась кофейня «Утопия 60». Мы узнали, почему и что откроется на ее месте.
Кофейня «Утопия 60» с ретро-мотивами в интерьере проработала ровно три года в здании на улице Ленина, 9.
— Сейчас находимся в процессе продажи заведения. Причину продажи прокомментировать не можем. Знаем, что там тоже откроется кофейня, но уже другая, это будет не сеть. Ее новые владельцы готовы рассказать о новом месте чуть позже, — говорит и.о. директора компании «Студия вкуса» Вероника Наджафова.
Отметим, что проект запускали основатели «Манфактуры», которая сегодня тоже закрылась из-за
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Мы узнали, почему и что откроется на ее месте.
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