В Борисове прошли траурные церемонии в связи со смертью председателя правления футбольного клуба БАТЭ Анатолия Капского. В частности, на «Борисов-Арене» в течение двух часов продолжалась гражданская панихида.



Вратарь ФК БАТЭ Антон Чичкан

Первая часть панихиды состоялась в подтрибунном помещении стадиона, ведущем в раздевалки играющих команд и где находится микст-зона после матча. Гроб с покойным установили на месте с большим логотипом команды, рядом сидела семья Капского.

Друзья, коллеги и многочисленные болельщики БАТЭ проходили через фойе по левую сторону от гроба насквозь и занимали места на центральной трибуне. По истечении двух часов под композицию «My way» в исполнении Фрэнка Синатры и непрекращавшиеся овации рота почетного караула вынесла гроб в район центрального круга поля.



Бывшие наставники БАТЭ, а теперь тренеры ЦСКА Александр Ермакович и Виктор Гончаренко.

Среди скорбящих были все бывшие тренеры БАТЭ: Юрий Пунтус и Игорь Криушенко (сейчас наставник сборной Беларуси), Виктор Гончаренко и Александр Ермакович (оба — ЦСКА), Олег Дулуб.

— Он был «вечным двигателем». Мог одновременно строить стадион, заключать контракты, строить бизнес-планы, — отметил Виктор Гончаренко. — Эта боль навсегда со мной.

— Сегодня хочется сказать ему просто человеческое спасибо, — добавил Александр Ермакович. Нынешний тренер БАТЭ Алексей Бага не смог сдержать слез после своей речи. Заместитель председателя праваления БАТЭ Александр Захарченко в знак поддержки тренера похлопал его по плечу.







Премьер-министр и председатель федерации футбола Сергей Румас.



Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Лучший бомбардир БАТЭ, а ныне спортивный директор клуба Виталий Родионов с тренером сборной Беларуси Игорем Криушенко, который также работал в БАТЭ.

Бывший футболист и главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич, тренирующий сейчас киевское "Динамо".

Футболисты и тренеры ФК БАТЭ.

Футболисты ФК БАТЭ.

Бывший председатель федерации хоккея Семен Шапиро.



Тренерский корпус на похоронах также представляли главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, Сергей Боровский, Георгий Конднратьев, Анатолий Байдачный, Людас Румбутис, Игорь Ковалевич, Андрей Зыгмантович, Василий Хомутовский, Юрий Жевнов. Среди еще действующих футболистов были замечены Вячеслав Глеб, Сергей Концевой и Сергей Веремко.

Венки к гробу Капского, рядом с которым лежали его государственные награды и медали, принесли премьер-министр страны и глава федерации футбола Сергей Румас, генеральный секретарь федерации футбола Юрий Вергейчик, министр спорта Сергей Ковальчук, заместитель госсекретаря — члена Постоянного Комитета Союзного государства Николай Корбут, спортивный директор футбольного минского «Динамо» Виталий Булыга, представители предприятий, в том числе завода БАТЭ.







Заместитель председателя правления клуба Александр Захарченко.





Скорбели в связи с утратой талантливого менеджера шоумен Вадим Галыгин, отец Максима Мирного Николай Николаевич, «Мисс Беларусь-2008» и пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, экс-капитан сборной по хоккею Алексей Калюжный, спортивный директор федерации хоккея Владимир Бережков, заместитель председателя федерации хоккея Дмитрий Басков, экс-глава федерации хоккея Семен Шапиро, бывший министр спорта Александр Шамко, руководитель федерации бокса Дмитрий Тихомолов, сотрудники Президентского спортивного клуба и игроки хоккейной «Юности».