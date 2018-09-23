Супруги проверяют друг друга на верность, компании – сотрудников на честность. Как устроен бизнес на детекции лжи



Александр Радкевич. Фото из личного архива

Александр Радкевич много лет проработал в системе организации безопасности — а продолжением карьеры стало открытие собственного «Агентства детекции лжи» , которое предлагает услуги Полиграфа. О том, какие «боли» компаний и частных лиц решают проверки на детекторе лжи и как устроен этот бизнес, Александр рассказал «Про бизнес».

— Вся моя предыдущая деятельность была связана с вопросами безопасности, образование у меня также профильное. В 2007 году я открыл консалтинговую компанию «Сейф Бизнес Компани», занимались консалтингом в области безопасности — работа офиса, компьютерная безопасность. А с 2008 года у нас появился аппаратно-программный комплекс по исследованию психологических реакций человека, по-простому — Полиграф или детектор лжи.

Как это вышло: из России приехал человек, который решил продвигать услуги Полиграфа в нашей стране. У него было оборудование, но он не знал рынка. Попросил содействия в подборе клиентов, в рекламной кампании. И мы стали с ним работать на договорных условиях. Так продолжалось примерно полгода, после этого ему пришлось уехать из Беларуси по семейным причинам. Возник вопрос: а почему бы не продолжить? Мы уже знали, как это все работает.

Я нашел авторитетную компанию в Москве, ее возглавляет бывший сотрудник ФСБ. У них есть свое производство, они оказывают услуги Полиграфа в России, разрабатывают методики и занимаются обучением персонала. На рынке они с начала двухтысячных, и сейчас их продуктом пользуется вся правоохранительная система России и Беларуси. Мы встретились с ними, провели переговоры и приобрели их оборудование. Стоило оно на то время около $ 10 000. В цену входили специальная литература, использование службы поддержки и обучение методике использования Полиграфа. По сути, это и была единственная статья затрат, которая понадобилась для открытия дела.

Я получил сертификат полиграфолога главной российской школы детекции лжи «Центр прикладной психофизиологии».

Ежегодно для повышения квалификации принимаем участие в вебинарах и в онлайн-конференциях, а в установленные сроки отвозим к производителю наше оборудование для технической проверки.



Фото предоставлено автором

Семейный бизнес хранит секреты профессии

Когда мы начинали бизнес в 2007 году, сразу организовали ООО. Но два года назад поняли, что проще работать через ИП, сейчас не проблема найти подрядчиков на аутсорсе по бухгалтерии, правовым и техническим вопросам. Закрыли ООО и стали продвигаться под брендом «Агентство детекции лжи». Сейчас мы работаем с сыном, он занимается вопросами продвижения, маркетинга и рекламы. Сын — юрист, окончил БГУ, получил степень магистра в ЕГУ. До этого занимался развитием дилерской сети крупного автомобильного концерна в Беларуси. Оба работаем в качестве ИП.

В нашей сфере семейный бизнес хорош тем, что все «секреты профессии» остаются в семье. В Америке можно подписать с человеком контракт о том, что после увольнения он не сможет 15 лет заниматься этим видом деятельности. Возможно ли такое у нас — не уверен.

Что касается конкуренции, то в России из всего постсоветского пространства она наиболее высокая. Там присутствуют различные производители данного оборудования, и культура использования полиграфа значительно выше нашей. Проверки на детекторе лжи там являются обычным делом, особенно в Москве. В Украине тоже популярна такая услуга для бизнеса.

В Беларуси есть несколько сильных, но есть и откровенно слабые, неквалифицированные полиграфологи. Из-за малого опыта и низкой квалификации они, на мой взгляд, неправильно формируют тесты, и неверно трактуются результаты. Бывает, что после их услуг клиенты обращаются к нам за повторным исследованием.

Продвижение. Процентов 30% наших клиентов приходят по сарафанному радио. Демонстрации работы Полиграфа и интервью со мной выходили на нескольких белорусских каналах, о нас писали в офлайн и онлайн-прессе. Несколько раз я выступал на мероприятиях кадровых агентств, рассказывал про возможности Полиграфа при подборе персонала.

Сайт, который создали в 2008 году, работает до сих пор. Конечно, за это время мы его обновили, проводим оптимизацию, ведем социальные сети.

Как проходят исследования на Полиграфе

Тестирование на Полиграфе носит вероятностный характер, от 75% и выше. Многое зависит от квалификации, опыта и интуиции специалиста-полиграфолога. Нет стандартного перечня вопросов для тестирования на Полиграфе, их нужно каждый раз подбирать и потом правильно интерпретировать ответы.



Фото с сайта psyhub.ru

Если на какой-то вопрос я вижу, что показания начинают меняться, задаю уточняющие вопросы, формулирую по-другому, чтобы изучить проблему. В спорных ситуациях все сомнения решаем в пользу тестируемого.

Волнение при тестировании — это нормально. Это обычное состояние любого человека, не волнуются только психически нездоровые люди, которые не понимают, о чем говорят.

Мы задаем в начале специальные вопросы, чтобы человек привык к оборудованию, а оно адаптировалось к нему.

Перед проведением исследования человек видит вопросы, которые ему будут задавать, может попросить какой-то убрать, другой — сформулировать иначе. На человеке закрепляются 6 датчиков, они считывают отдельные психофизиологические параметры: изменение давления, потоотделения, пульса, верхнего и нижнего дыхания.



Фото с сайта agpirk.ru

«Обмануть» Полиграф может только очень хорошо подготовленный человек, и то не всегда. Представители спецслужб изучают специальные методики, как это можно сделать, но иногда и это не срабатывает. Как-то мне пришлось тестировать йога, человека, который сам обучал людей. Он пытался «ставить эксперименты» во время ответов, но его возможностей на это не хватило.

Кого проверяют на детекторе лжи

К нам обращаются и компании, и физические лица.

Семейные пары в основном приходят для урегулирования межличностных отношений. Я сам не большой сторонник проведения таких исследований, но когда вижу, что могу помочь людям, помогаю. Считаю, что люди должны свои отношения в первую очередь обсудить сами, и предупреждаю их: «Вы отдаете свои взаимоотношения на откуп другому человеку, вы к этому готовы?» Хорошо, когда подозрения одного супруга по отношению к другому не оправдываются, и пары уходят за руку счастливые — это для меня хороший результат. Но бывает, что приходится и огорчать.

Случается и такое: подозрения жены насчет супруга оправдались, и он в ответ заявляет жене: «А давай-ка и ты пройдешь проверку!» И оказывается, что и у супруги не все гладко.

Иногда приходят перед заключением брака. Но если люди в отношениях, к примеру, 2 года, то вот за этот период мы и спрашиваем. Что было до этого — личная жизнь и свобода человека, и даже будущего мужа это не должно касаться. Если есть сильное недоверие еще до брака — так это уже к психологу. Что ж, потом каждый месяц жену водить на Полиграф — не так зашла, не так посмотрела?..



Фото с сайта stihi.ru

В месяц обращаются немного физлиц, процентов 70% минчане, но приезжают и из других городов и даже деревень. Заметил, что чаще всего обращаются в конце лета, после отпусков. Для частных лиц такое исследование стоит у нас 150 рублей.

Компании приходят и крупные, и мелкие, в какой-то может быть 5 человек, в какой-то — 80. В месяц обслуживаем несколько организаций. Кто-то обращается разово, часть становятся постоянными клиентами. Чаще всего это производственные, торговые, оптовые и логистические сферы: там есть материальные ценности и риск их хищения. ИТ-компании обращаются, но редко. За весь период работы нашими услугами воспользовались около 100 компаний, работающих в разных регионах Беларуси.

Если компания региональная и хочет проверить много людей, выезжаю со всем оборудованием в командировку. Полиграф мобильный, это, по сути, компьютер со специальной программой и набором датчиков для проверки. За границу мы не выезжаем, так как в каждой стране свое правовое регулирование этих вопросов.

В обращении компаний особой сезонности нет, но ближе к Новому году многие начинают перезаключать контракты с работниками.

У некоторых компаний в самом контракте прописано: «Компания имеет право в случае необходимости предложить сотруднику использовать Полиграф».

И тогда в случае его отказа работодатель имеет полное право расторгнуть контракт. Если же такой пункт не прописан, тогда это мероприятие добровольное, и отказ от прохождения проверки не должен являться основанием для расторжения договора. В любом случае с каждым сотрудником подписывается документ о его добровольном согласии перед тестированием, человек имеет право отказаться от исследования.

В России применение Полиграфа — стандартная практика, поэтому многие наши клиенты — представители российских компаний. Они знают, что такое проблема с кадрами, когда ты берешь непроверенного человека, учишь его, платишь зарплату, а он через полгода уходит. Белорусские руководители чаще начинают рассуждать: «А каково это с точки зрения этики, морального климата в коллективе?..» Но обычно это тогда, когда все хорошо. Как только что-то случается, сразу же звонят нам.



Фото предоставлено автором

Зачем компании проверяют сотрудников

Есть два основания для проведения проверки:

Скрининговое тестирование. Проводится при приеме на работу нового персонала и проверке текущего. Чаще всего проверяют руководителей и людей, которые имеют отношение к финансам и материальной ответственности. Это исследование позволяет выявить все зависимости кандидата (алкогольную, наркотическую, игровую), работу на конкурентов, связь с преступным миром, участие в хищении денег или товарно-материальных ценностей у предыдущего работодателя, причину увольнения, наличие прогулов и необоснованных выходных, состояние здоровья.

Решение коллизионных вопросов. Это исследование применяется, когда у компании что-то случилось (хищение, утечка конфиденциальной информации). Применяется немного другая методика, выясняется причастность определенного круга лиц к прошедшему событию.

Работа с каждым сотрудником длится 1,5 — 2 часа и стоит в среднем 80 рублей, цена зависит от условий работы с компанией.

Полиграф — это, конечно, не панацея. Но мы считаем, что это средство, которое экономит ресурсы кадровых служб, помогает работодателю принимать решения о приеме нового человека в штат более осмысленно, а в случае краж и хищений — быстро определить виновных и выявить скрываемую информацию.

Планов по масштабированию у нас пока нет: на других рынках действуют свои законы, а нам хватает работы в Беларуси.