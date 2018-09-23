Девушка спешила на сессию и спровоцировала ДТП с тремя погибшими

Утром 24 сентября на 1-м км автодороги Солигорск-Дубеи 23-летняя девушка-водитель на Renault Laguna не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ под управлением 26-летнего водителя, сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

В результате ДТП водители и пассажир Renault погибли на месте аварии.

По словам очевидцев, девушка двигалась по мокрому асфальту с большой скоростью – торопилась с подругой на сессию. На месте аварии работают сотрудники ГАИ Минской области и следственно-оперативная группа (следователи СК и эксперты ГКСЭ). Обстоятельства и детали ДТП уточняются.







