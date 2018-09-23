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Девушка спешила на сессию и спровоцировала ДТП с тремя погибшими
Утром 24 сентября на 1-м км автодороги Солигорск-Дубеи 23-летняя девушка-водитель на Renault Laguna не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ под управлением 26-летнего водителя, сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
В результате ДТП водители и пассажир Renault погибли на месте аварии.
По словам очевидцев, девушка двигалась по мокрому асфальту с большой скоростью – торопилась с подругой на сессию. На месте аварии работают сотрудники ГАИ Минской области и следственно-оперативная группа (следователи СК и эксперты ГКСЭ). Обстоятельства и детали ДТП уточняются.
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Утром 24 сентября на 1-м км автодороги Солигорск-Дубеи 23-летняя девушка-водитель на Renault Laguna не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с...
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