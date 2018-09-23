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Ляпис-98 в канун Нового года представит программу "Юность"

24.09.2018 14:15 — Разное | Интерфакс  
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Космический цирк аутсайдеров оркестр "Ляпис-98" во главе с Сергеем Михалком дарит своим поклонникам новую возможность встретиться в новогодней атмосфере в стенах привычной и полюбившейся площадки - Prime Hall. 29 декабря программой "Юность" музыканты отметят завершение ударного концертного сезона 2018 года. Начало в 19:00.

В 2018 году коллектив Сергея Михалка празднует 20-летие культового альбома Ляпис Трубецкой "Ты кинула".  С юбилейными концертами музыканты объездили уже полмира, а со дня на день отправятся в большое турне по США и Канаде. Впереди также большие концерты в Нидерландах, Португалии, Испании и Германии.  Ляпис-98 – это знак качества: каждый концерт музыкантов проходит при полном аншлаге как на родине, так и на выездных концертах. Безумная энергетика, драйв, разговоры и истории Сергея Михалка, встречи с поэтом Юзиком Килевичем и невероятная атмосфера присутствуют на каждом выступлении оркестра "Ляпис-98".

В новой программе "Юность" Сергей Михалок и Ко подведут черту году знаковых концертов и представит яркое и красочное шоу, где зрителей ждут музыкальные сюрпризы, бессмертные фолианты песенного мастерства и новые откровения Сергея Михалка.

"Лучшие Хиты времен Ляписа Трубецкого, Мегатонны Звука, Авторские Инсталляции и Световое шоу, Море юмора и позитива! Мы по прежнему в Авангарде исполнителей РРРРРРРРАДИКАЛЬНОГО ШАНСОНА! Паренёк садится в "Зеленоглазое Такси" и мчит сквозь "Метелицу" ради той, которая "В платье Белом" "Кинула" его и умчала в "Евпаторию"... "А-у" ребята, шо за "Абы-чё"? Ждём Всех на Капитальном представлении в Prime Hall!", – поделился эмоциями Сергей Михалок.

"Ляпис-98" - это барабаны Дениса Шурова, бас - Дениса Стурченко, тромбон - Ивана Галушко, труба - Владислава Сенкевича, гитара - Павла Третяка и вокал Сергея Михалка. Группа исполняет исключительно золотые хиты группы "Ляпис Трубецкой": "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Яблони", "Я верю", "Котик", "Африка", "Евпатория", "Капитал" и другие. Музыканты обещают концерт в лучших традициях "Ляписа" – три часа драйва, безумной энергетики, и конечно, качественное световое и видео шоу. Автор видеоинсталляций - Руслан Вашкевич, один из самых известных белорусских концептуальных художников.

Стоимость билетов: от Br55.  

Билеты можно приобрести у билетных операторов ticketpro.by, bezkassira.by и в Театрально-концертной кассе (ул. Калинина, 5).

 Инфолиния: +375 17 395-05-65; + 375 33 655-55-96.

 
 
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Космический цирк аутсайдеров оркестр "Ляпис-98" во главе с Сергеем Михалком дарит своим поклонникам новую возможность встретиться в новогодней атмосфере в стенах...
 
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