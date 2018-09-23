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В Вилейском районе лоб в лоб столкнулись Skoda и Nissan: один человек погиб, два пострадали
Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 22 сентября в Вилейском районе.
Как
В результате ДТП 39-летний пассажир Nissan от полученных травм умер на месте происшествия. Еще один пассажир кроссовера и водитель Skoda получили травмы и были госпитализированы.
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
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РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК...
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