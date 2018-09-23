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В Вилейском районе лоб в лоб столкнулись Skoda и Nissan: один человек погиб, два пострадали

24.09.2018 15:53 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 22 сентября в Вилейском районе.


Фото: ГАИ Минской области

Как сообщили инспекторы, 33-летний минчанин, управляя Nissan X-Trail, ехал по трассе Р29 Ушачи — Докшицы — Вилейка в направлении агрогородка Куренец. На 143-м километре дороги при обгоне он совершил столкновение со встречной Skoda Octavia, которой управляла 42-летняя женщина.

В результате ДТП 39-летний пассажир Nissan от полученных травм умер на месте происшествия. Еще один пассажир кроссовера и водитель Skoda получили травмы и были госпитализированы.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

 
 
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РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК...
 
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