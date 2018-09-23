"Прямые линии" 26-27 сентября 2018 года...

26 сентября 2018 года с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по вопросам транспортного обслуживания населения будет проводить директор филиала «Автомобильный парк №14 г. Ивацевичи» Леонтий Григорьевич Зайко по телефону 9-17-57.

ХХХ

27 сентября 2018 года с 16.00 до 17.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с открытием агроусадеб на территории района, ответит по телефону 2-43-68 заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Геннадий Васильевич Крот.

ХХХ

27 сентября 2018 года с 11.00 до 12.00 в Ивацевичском райисполкоме состоится «прямая телефонная линия» первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Брестской области Вячеслава Николаевича Бычковского с жителями г. Ивацевичи и Ивацевичского района.

Во время очередной «прямой телефонной линии» вы можете сообщить первому заместителю председателя Комитета государственного контроля Брестской области о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, высказать предложения по работе должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов. Все обращения будут рассмотрены, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «прямую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефону 9-13-41.

По окончании «прямой телефонной линии» в здании райисполкома в каб. 302 с 12.00 до 13.00 состоится прием граждан. Предварительная запись осуществляется с 8.00-13.00 и 14.00-17.00 по телефону 9-24-43.