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На пути к заветной 1000 рублей. Как в августе изменились средние зарплаты белорусов
Средняя зарплата в Беларуси в августе составила 987,5 рубля, сообщает Белстат. Месяцем ранее она
Однако в долларах заработки белорусов сокращаются. Так, в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за август средняя зарплата составила 483 доллара (в июле — 491 доллар, в июне — 477 долларов, в мае — 470 долларов, в апреле — 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов)
В нынешнем году средние зарплаты,
В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.
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Как в августе изменились средние зарплаты белорусов.
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