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На пути к заветной 1000 рублей. Как в августе изменились средние зарплаты белорусов

24.09.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата в Беларуси в августе составила 987,5 рубля, сообщает Белстат. Месяцем ранее она равнялась 973,8 рубля. Средние заработки белорусов растут на протяжении четырех месяцев. В последний раз они сокращались в апреле.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Однако в долларах заработки белорусов сокращаются. Так, в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за август средняя зарплата составила 483 доллара (в июле — 491 доллар, в июне — 477 долларов, в мае — 470 долларов, в апреле — 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов)

В нынешнем году средние зарплаты, по прогнозам властей, должны составить 938 рублей, в том числе в декабре — 1070 рублей. Планируется, что средние зарплаты работников бюджетных организаций в этом году будут на уровне 742 рублей.

В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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