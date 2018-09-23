"Демоническая монахиня" терроризирует минский прокат. Топ-5 кассовых фильмов недели

Последнюю теплую неделю года, судя по сборам, белорусы проводили в кинотеатрах. В топ самых кассовых фильмов попали в том числе три разножанровые премьеры: «Проклятие монахини» , пододвинувшее «Хищника» на второе место, «Агент Джонни Инглиш 3.0» и «Простая просьба» . «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным нет-нет да и уступили изящной премьере, заняв в списке только пятое место. Подробности в цифрах — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.

Полный график кинопремьер

Если верить данным УП «Киновидеопрокат», на первом месте недельного рейтинга — хоррор «Проклятие монахини» , который посмотрели практически 12 тысяч человек, что позволило «Проклятию» меньше чем за неделю сорвать куш в 62,6 тысячи рублей.

Кстати, пятая часть вселенной фильмов «Заклятие» была полностью снята в Румынии — родине самого Дракулы. Съемки начались в мае 2017-го, на площадку даже прибыл католический священник, чтобы благословить съемочную группу. Когда в уединенном румынском монастыре совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов.

Но вернемся к цифрам. Второе место, уступив «дикой монахине», занял лидер прошлой недели — научно-фантастический триллер «Хищник» (33,7 тысячи рублей). Следующий в списке — «Агент Джонни Инглиш 3.0» , который разместился на третьем месте и собрал 27,5 тысяч. К слову, в третьем фильме франшизы «Джонни Инглиш» компанию Роуэну Аткинсону (он же — мистер Бин) составила Ольга Куриленко , когда-то игравшая подружку Бонда.

Премьерная «Простая просьба» , которую окрестили смесью бестселлеров «Исчезнувшая» и «Девушка в поезде», за выходные собрала 13 тысяч, заняв четвертое место по сборам в Минске. А вот драма Михаила Расходникова о конфликте отцов и детей «Временные трудности» (12,5 тысяч) теряет одну позицию по сравнению с прошлой неделей — в этот раз она всего лишь на пятом месте.

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