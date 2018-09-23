ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концерт «Симфоническое КИНО» состоится в Минске 27 октября

24.09.2018 16:31 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Концерт «Симфоническое КИНО» состоится в Минске 27 октября
Галина Кмит / РИА Новости

У поклонников творчества Виктора Цоя и группы «Кино» появится возможность услышать музыку культовой группы в новой интерпретации: всем знакомые хиты прозвучат в симфонической обработке. Солист - неизменный гитарист «КИНО» Юрий Каспарян.

Замысел Игоря Вдовина, не имеющий аналогов на сцене и так тепло принятый публикой, показал, как можно воплотить в жизнь крылатую фразу «Цой Жив!».

С момента премьеры в 2010 году выступления проекта «Симфоническое КИНО» получили признание во многих городах России и СНГ. Успех проекта подтвердил, что Виктор Цой по-прежнему живет в сердцах тысяч людей, а симфоническое звучание делает его музыку универсальной для понимания любого слушателя. Концерт пройдёт 27 октября в сопровождении Заслуженного коллектива РБ - Президентского оркестра Республики Беларусь в Большом зале Дворца Республики.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерт пройдёт 27 октября в сопровождении Заслуженного коллектива РБ - Президентского оркестра Республики Беларусь в Большом зале Дворца Республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
«На тележках привозят пищу к столам»: рассказываем, к чему привели изменения в организации школьного питания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика