Концерт «Симфоническое КИНО» состоится в Минске 27 октября

У поклонников творчества Виктора Цоя и группы «Кино» появится возможность услышать музыку культовой группы в новой интерпретации: всем знакомые хиты прозвучат в симфонической обработке. Солист - неизменный гитарист «КИНО» Юрий Каспарян.

Замысел Игоря Вдовина, не имеющий аналогов на сцене и так тепло принятый публикой, показал, как можно воплотить в жизнь крылатую фразу «Цой Жив!».

С момента премьеры в 2010 году выступления проекта «Симфоническое КИНО» получили признание во многих городах России и СНГ. Успех проекта подтвердил, что Виктор Цой по-прежнему живет в сердцах тысяч людей, а симфоническое звучание делает его музыку универсальной для понимания любого слушателя. Концерт пройдёт 27 октября в сопровождении Заслуженного коллектива РБ - Президентского оркестра Республики Беларусь в Большом зале Дворца Республики.