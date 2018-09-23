Уборка льна в ОАО «Горкилен» вышла на финишную прямую

По словам главного агронома предприятия Дмитрия Павлюченко, в четверг, 20 сентября оставалось убрать 6 полей. Это 500 из 2000 га. Всего пять погожих дней — и пресс-подборщики с горецких угодий переедут в Дрибинский и Шкловский районы. Корреспонденты «Горецкого вестника» побывали в урочище вблизи д. Селец и посмотрели, как организована уборка северного шелка.

В нашем районе она полностью механизирована. Бескрайнее поле в 140 га бороздят 29 небольших МТЗ-82+ПРЛ-150, которые осуществляют подбор и прессование льнотресты. Через некоторое время из агрегата на землю выкатывается аккуратно спрессованный рулон весом от 200 до 230 кг. От их огромного количества в глазах рябит. Только на этом участке таких увесистых «кубиков-квад­ратов» около трех тысяч. Сразу видно, что урожай вырос на славу.





И это не удивительно. ОАО «Горкилен» — одно из самых успешных предприятий отрасли, входит в тройку лучших в стране. К возделыванию льна здесь подходят с умом и по-хозяйски: тщательно выполняют отраслевые регламенты на всех технологических операциях (а это ни много ни мало 39), применяют регуляторы роста и микроэлементы, которые при неблагоприятных погодных условиях помогают поддержать посевы. В этом году впервые использовали инновационный препарат «Мультилен». Половину площадей занимают французский «ализе» и сорта белорусской селекции. При этом наш отечественный «грант», занимающий 334 га, ничем не уступает импортному, а по многим показателям значительно превосходит и дает стабильный урожай. На днях в Горки приезжали специалисты из Франции оценить, как прижились их сорта, и дали отличную оценку посевам. При этом для наших северных областей у «ализе» слишком длинный вегетационный период — 110 дней, у белорусских сортов — от 80 до 90.

Дмитрий Павлюченко выращенным в этом году урожаем льна доволен. По качеству он превосходит прошлогодний. Уже заготовлено более 6 тысяч тонн льнотресты, средний номер 1,1. Всего же планируют получить для переработки не менее 8000 т тресты средним номером 1,15, год назад было 1,06.

Работники льнозавода с максимальной эффективностью используют погожие солнечные дни, чтобы вовремя собрать и свезти с полей выращенный урожай. В работе задействованы 60 механизаторов, которые трудятся весь световой день, в том числе 12-15 помощников из хозяйств и предприятий района: ОАО «Горецкая райагропромтехника», КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника», ОАО «Коптевская нива», ОАО «Молочные горки», УКПП «Коммунальник» и др. Работает 31 пресс-подборщик, в том числе 2 самоходных, а также 18 единиц на отвозке.





Самые передовые механизаторы на подборе и прессовании льнотресты выполняют по 2-3 нормы в день. Знакомимся с наиболее целеустремленными и добросовестными тружениками, которые, какой ни возьми вид работы, все делают только качественно и щедро делятся опытом с новичками. В их числе Сергей Шуликов, который в среднем за день делает по 80-100 рулонов. Признается, что его секрет успеха — в опыте. Девять лет назад после окончания Мстиславского лицея он пришел на льнозавод на практику. Условия труда и зарплата понравились. Не только сам устроился на работу, но и пригласил одноклассника Ивана Москалева. На заводе встретил и свою вторую половинку, супругу Татьяну. «Самое главное не просто быстро накрутить рулон, а чтобы был ровным, плотно сбитым, не разваливался. Чем их больше, тем выше норма выработки и, соответственно, зарплата», — говорит Сергей Шуликов, который в прошлом году на прессовании заработал 2500 рублей за месяц. За август его зарплата составила более 1000 рублей.

Трактор неизменного лидера Сергея Купалова выделяется среди всех остальных гордо реющими двумя флагами над кабиной. Сергей Павлович всегда в отличном настроении и с азартом относится к делу. Считает, что ко льну надо относиться как к ребенку. Если лелеять и заботиться, все делать своевременно и качественно, будет и отдача. Для него, универсального механизатора, самый любимый вид работы — теребление. В прошлом месяце заработал 2000 рублей. Рекорды на прессовании помогает устанавливать тщательная подготовка и настройка техники. Если что-то неисправно, качественного рулона не получишь.





Настоящим фанатом льна является Иван Москалев. Признается, что дома есть не только льняные полотенца, салфетки, скатерти, рубашки, но и дорогой костюм. Суперпрофессионал своего дела, Иван Сергеевич вносит вклад на всех этапах возделывания северного шелка — качественно пашет, сеет, вносит минеральные удобрения, занимается химпрополками, тереблением, подбором, прессованием и доставкой рулонов. Его рабочий день начинается с 5 утра. До выхода пресс-подборщика в поле успевает сделать несколько рейсов на льнозавод. О секретах своего мастерства говорит просто: «Я люблю работать на земле. Главное — добросовестное отношение каждого из нас к своей работе, потому что мы все вместе делаем одно дело. Если кто-то «схалтурит», пострадают все. Качество выполняемых работ будет тогда, когда все станут относиться к земле-кормилице, как к матери».

Часть заработанных во время уборочной денег Иван Москалев инвестирует в путешествия зимой вместе с семьей. Побывал в Египте, Италии, на этот раз намерен познакомиться с Турцией.





Постоянно в движении и ловко управляет погрузчиком рулонов Сергей Новиков (на снимке). Его задача — с помощью специальных вил собрать 4 рулона и аккуратно погрузить для транспортировки. При этом их нужно разместить настолько плотно в 2-3 ряда, чтобы по дороге не рассыпались. В одном прицепе в зависимости от вида помещаются от 36 до 52 рулонов. Свою норму перевыполняет в 3 раза. А это 180-200 тонн.

За месяц механизаторы льнозавода зарабатывают от 1000 до 2500 рублей. Льноводы знают, спрос на качественное короткое и длинное волокно растет как на внутреннем, так и на внешнем рынках. И в эти поистине напряженные дни создается прочная основа для будущей рентабельной работы предприятия.

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.