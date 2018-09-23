Российский дистрибьютор «Капелла» покажет в кинотеатрах России фильм Дарьи Жук «Хрусталь». Об этом в Facebook сообщила режиссер фильма.



Кадр из фильма «Хрусталь»

Фильм "Хрусталь" до 29 сентября еще идет в минском прокате. Успей сходить

Лента запланирована к выпуску в российский прокат 13 декабря.

Напомним, за первую неделю в прокате Минске «Хрусталь» собрал в государственных кинотеатрах 22 тысячи рублей. За вторую неделю — еще 18 тысяч.

Лента «Хрусталь» рассказывает об Эвелине Сороке, которая живет в Минске 90-х, и в ее жизни все очень сложно. Девушка хочет переехать в Чикаго, но для этого нужно убедить американского консула, что оставаться в США Веля не намерена.

AFISHA.TUT.BY узнавала у минчан, что они думают о картине, которую уже успели назвать самой долгожданной премьерой лета. А еще можно почитать интервью с главной актрисой — об откровенных сценах в кино, Минске и муже рэпере Хаски.

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