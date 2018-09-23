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Белорусский фильм-сенсацию "Хрусталь" покажут в кинотеатрах России
Российский дистрибьютор «Капелла» покажет в кинотеатрах России фильм Дарьи Жук «Хрусталь». Об этом в Facebook
Лента запланирована к выпуску в российский прокат 13 декабря.
Напомним, за первую неделю в прокате Минске «Хрусталь» собрал в государственных кинотеатрах 22 тысячи рублей. За вторую неделю — еще 18 тысяч.
Лента «Хрусталь» рассказывает об Эвелине Сороке, которая живет в Минске 90-х, и в ее жизни все очень сложно. Девушка хочет переехать в Чикаго, но для этого нужно убедить американского консула, что оставаться в США Веля не намерена.
AFISHA.TUT.BY
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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Российский дистрибьютор "Капелла" покажет в кинотеатрах России фильм Дарьи Жук "Хрусталь". Об этом в Facebook сообщила режиссер фильма.
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