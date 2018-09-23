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Официально: Porsche больше не будет выпускать автомобили с дизелями
Сообщения о том, что немецкий производитель намерен полностью свернуть свою дизельную программу, отказавшись от моделей на тяжелом топливе, появились еще в феврале этого года, когда Porsche прекратила производство Macan S Diesel. Но официальное заявление на этот счет от главы компании Оливера Блума последовало только сейчас.
«Для нас, производителя спортивных автомобилей, дизель всегда играл второстепенную роль. И вот теперь мы приняли решение о том, что наше будущее видится нам без дизеля», — сказал Блум.
Логика в таком решении Porsche есть. Спрос на дизельные автомобили в настоящее время падает — в прошлом году, например, доля моделей на тяжелом топливе среди общих продаж Porsche во всем мире составила только 12%. Кроме того, дизель все сложнее «вписать» в ужесточающиеся экологические нормативы, свою роль в принятии решения Porsche сыграл и пресловутый «дизельгейт». Не обошлось даже без гонений на Cayenne с трехлитровым V6 TDI разработки Audi — в этих моторах также использовался софт для манипуляций с показателями вредных выбросов. Теперь немецкий производитель сосредоточит свое внимание на гибридных и электрических моделях, интерес к которым растет с каждым годом.
Напомним, что уже в следующем году Porsche выведет на рынок
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Глава немецкой компании официально заявил о том, что Porsche больше не будет использовать на своих моделях дизельные двигатели. Компания сосредоточится на расширении...
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