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Официально: Porsche больше не будет выпускать автомобили с дизелями

24.09.2018 16:29 — Разное | Tut.by  
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Сообщения о том, что немецкий производитель намерен полностью свернуть свою дизельную программу, отказавшись от моделей на тяжелом топливе, появились еще в феврале этого года, когда Porsche прекратила производство Macan S Diesel. Но официальное заявление на этот счет от главы компании Оливера Блума последовало только сейчас.


Фото: Porsche

«Для нас, производителя спортивных автомобилей, дизель всегда играл второстепенную роль. И вот теперь мы приняли решение о том, что наше будущее видится нам без дизеля», — сказал Блум.

Логика в таком решении Porsche есть. Спрос на дизельные автомобили в настоящее время падает — в прошлом году, например, доля моделей на тяжелом топливе среди общих продаж Porsche во всем мире составила только 12%. Кроме того, дизель все сложнее «вписать» в ужесточающиеся экологические нормативы, свою роль в принятии решения Porsche сыграл и пресловутый «дизельгейт». Не обошлось даже без гонений на Cayenne с трехлитровым V6 TDI разработки Audi — в этих моторах также использовался софт для манипуляций с показателями вредных выбросов. Теперь немецкий производитель сосредоточит свое внимание на гибридных и электрических моделях, интерес к которым растет с каждым годом.

Напомним, что уже в следующем году Porsche выведет на рынок электромобиль Taycan, а к 2025 году, согласно новой стратегии фирмы, каждый второй автомобиль марки будет электрифицирован, то есть располагать гибридной или стопроцентно электрической силовой установкой.

 
 
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Глава немецкой компании официально заявил о том, что Porsche больше не будет использовать на своих моделях дизельные двигатели. Компания сосредоточится на расширении...
 
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