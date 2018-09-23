Глава WADA объяснил решение восстановить РУСАДА в правах

Президент WADA Крэйг Риди ответил на критику профессора Ричарда Макларена и адвоката Григория Родченкова Джима Уолдена, которых возмутило восстановление прав России в международной организации. Глава агенства опубликовал открытое письмо, где объяснил причины принятого решения.



Крэйг Риди. Фото: Reuters

20 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило Россию в правах. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь стало членом международной организации.

Тем не менее, если до конца текущего года WADA не получит базу данных из Московской антидопинговой лаборатории, где, по его собственным словам, занимался махинациями информатор агентства Григорий Родченков, то решение о восстановлении может быть отменено.

Желание WADA пойти на компромисс встретило много критики. Автор известного доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен назвал восстановление РУСАДА предательством, а адвокат Родченкова Джим Уолден отметил, что WADA подставило «чистых» спортсменов.

Международной организации пришлось ответить на критику. Президент WADA Крэйг Риди выступил с открытым письмом, где объяснил решение, которое было принято на специальном конгрессе.

— WADA разделяет опасения спортсменов по всему миру. Мы сделали все, что могли, касательно допингового скандала в России.

Но у WADA нет власти влиять на возможность выступления спортсменов на соревнованиях, так же как и применять санкции к допингистам. Это обязанности организаторов соревнований, международных спортивных федераций и национальных антидопинговых агентств.

И если российские спортсмены выступали на всех возможных соревнованиях, несмотря на все допинговые разоблачения с 2016 года (за исключением легкой атлетики и параспорта), то это ответственность тех, кто отвечает за виды спорта и за проведение турниров, — отмечает глава WADA в начале письма.

Дальше Риди пишет, что российская организация выполнила большинство требуемых критериев для восстановления.

— К лету 2018 года РУСАДА выполнило 29 критериев из 31. Российское агентство отвечало таким же стандартам, как и остальные. Оставалось только признание вины в допинговом скандале и доступ в московскую лабораторию.

В июле комитет по соответствию WADA обсудил эти критерии и решил, что нужно выходить из тупика, так как нам в первую очередь нужны данные из московской лаборатории, чтобы наказать тех спортсменов, которые применяли допинг.

Я сообщил наши предложения российской стороне, и 13 сентября мы наконец-то получили ответ. Там было признание вины и четкие рамки доступа в лабораторию. Комитет по соответствию остался удовлетворен этим ответом, исполком WADA согласился, — приводит текст письма издание The Times.

Глава агенства отмечает, что в последнее время отношение к России изменилось в худшую сторону.

— Мы понимаем весь скептицизм, связанный с доступом в лабораторию. Но эти строгие рамки, в которые Россия должна предоставить доступ или снова будет признана несоответствующей кодексу, ставит WADA в еще более сильное положение, чем было в последние четыре года, так как мы сможем применить более строгие санкции из-за новых правил соответствия. Получение данных из московской лаборатории очень важно для нас, и теперь у нас есть реальные шансы их достать.

Все эмоции в данном случае понятны.

Отношение к России в последнее время достигло уровня времен холодной войны, так что было очень много критики в сторону WADA из-за одной только идеи восстановить РУСАДА.

Но мало кто говорил о том, что власть WADA ограничена, что решение обосновано и что условия для восстановления РУСАДА очень жесткие, — отмечает глава WADA.

Также Риди отверг предположения о том, что решение о восстановлении связано с финансовой выгодой.

— Предположение, что WADA и я лично ставим финансовые интересы выше спортивных, — абсолютная ложь. Автор этих слов — бывший глава WADA Дэвид Хоумен — сам должен знать это лучше кого-либо. Решение по восстановлению РУСАДА основано только на полном соответствии агентства кодексу.

Контролируемый и надежный антидопинговый процесс в России — лучшее решение убедить спортсменов со всего мира в чистоте спорта. А возможность наконец-то закрыть дела, в которых мы подозреваем спортсменов в допинге, но не имеем доказательств, — нельзя больше откладывать. Россия теперь должна выполнить все обязательства. За ней наблюдают чистые спортсмены, правительства стран, спортивный мир. И во главе всех — WADA, — отмечается в конце письма.

Во многом решение восстановления РУСАДА — вещь имиджевая, ведь России было важно получить признание в своей работе по борьбе с допингом. Однако важным пунктом станет возможность восстановления таких организаций, как Паралимпийский комитет России (ПКР) и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), временное отсутствие аккредитации которых упиралось в несоответствии РУСАДА.