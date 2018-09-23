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Будет ли в школах шведский стол?
Новости Беларуси. Подрастающие школьники более требовательные к питанию. Им подавай шведский стол! Будет ли организовано таким образом школьное питание в будущем, спросили в программе
Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Мы не можем полностью сказать, что это шведский стол. Но в отдельных школах есть элементы шведского стола. Это разрешено. То есть у старшеклассника есть выбор блюд, он сам себе накладывает. 3-4 выбора салата, потом второе блюдо, и так далее. Кроме того,
Это то же мясо, которое нанизано на шпажки. И это конечно многих заинтересовывает. Они кушают это мясо с большим удовольствием!
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Новости Беларуси. Подрастающие школьники более требовательны к питанию. Им подавай шведский стол! Будет ли организовано таким образом школьное питание в будущем,...
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