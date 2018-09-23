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«Каша – это поцелуй желудку». Правильный завтрак с точки зрения врача
Новости Беларуси. Каким должен быть завтрак у детей? В программе
Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Каша, как говорят наши диетологи, - это поцелуй желудку. Каша обволакивает слизистую желудка.
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Новости Беларуси. Каким должен быть завтрак у детей? В программе «Большой город» мы обсуждали с врачом-гигиенистом тему школьного питания. Валентина Жихарь,...
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