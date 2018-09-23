«Каша – это поцелуй желудку». Правильный завтрак с точки зрения врача

Новости Беларуси. Каким должен быть завтрак у детей? В программе «Большой город» мы обсуждали с врачом-гигиенистом тему школьного питания.

Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Я, выступая перед родителями, всегда говорю: возьмите за правило – как дома, так и ориентируйте ребенка, что

нужно день начинать с каши.

Каша, как говорят наши диетологи, - это поцелуй желудку. Каша обволакивает слизистую желудка.