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«Каша – это поцелуй желудку». Правильный завтрак с точки зрения врача

24.09.2018 16:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Каким должен быть завтрак у детей? В программе «Большой город» мы обсуждали с врачом-гигиенистом тему школьного питания.

Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Я, выступая перед родителями, всегда говорю: возьмите за правило – как дома, так и ориентируйте ребенка, что

нужно день начинать с каши.

Каша, как говорят наши диетологи, - это поцелуй желудку. Каша обволакивает слизистую желудка.

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»

 
 
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Новости Беларуси. Каким должен быть завтрак у детей? В программе «Большой город» мы обсуждали с врачом-гигиенистом тему школьного питания. Валентина Жихарь,...
 
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