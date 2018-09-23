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Как часто должен есть ребёнок по санитарным нормам?
Новости Беларуси. В студии программы
Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Екатерина Забенько, СТВ:
Валентина Жихарь:
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Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» заместитель начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома и врач-гигиенист Минского...
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