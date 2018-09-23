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Теннис. Саснович и Соболенко с побед стартовали на турнире категории «Премьер» в Китае

24.09.2018 16:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В китайском Ухане стартовал женский теннисный турнир категории «Премьер». В одиночном разряде выступают две белоруски – Александра Саснович и Арина Соболенко. Обе они преодолели барьер первого круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Саснович и Соболенко с побед стартовали на турнире категории «Премьер» в Китае

Саснович обыграла 15-ю сеянную бельгийку Элис Мертенс на двух тай-брэйках – 7:6, 7:6. Соболенко была сильнее испанки Карлы Суарез Наварро – 7:6, 2:6, 6:2.

В парном разряде в Ухане сыграют наши Лидия Морозова и Арина Соболенко. Морозова в дуэте с японкой Ауямой прошла в следующий круг, как и Соболенко со своей напарницей Еленой Остапенко из Латвии. Любопытно, что за выход в 1\4 эти дуэты сыграют между собой.

Теннис. Саснович и Соболенко с побед стартовали на турнире категории «Премьер» в Китае

 
 
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Новости Беларуси. В китайском Ухане стартовал женский теннисный турнир категории «Премьер». В одиночном разряде выступают две белоруски – Александра Саснович и...
 
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