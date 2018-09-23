|
«На тележках привозят пищу к столам»: рассказываем, к чему привели изменения в организации школьного питания
Новости Беларуси. Как приучить детей к здоровому питанию и почему эту миссию на себя берет школа, рассказываем в программе
Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Екатерина Забенько, СТВ:
Валентина Жихарь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На тележках привозят пищу к столам»: рассказываем, к чему привели изменения в организации школьного питания
Новости Беларуси. Как приучить детей к здоровому питанию и почему эту миссию на себя берёт школа, рассказываем в программе «Большой город». Валентина Жихарь,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)