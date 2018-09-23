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Легкоатлетка Алина Талай рассказала о питании в школе
Новости Беларуси. О пользе молока наша чемпионка Европы по лёгкой атлетике Алина Талай знает с малых лет, но особого пристрастия к молоку не питает. Поэтому предпочитает молочнокислые продукты. Ведь в большом спорте без белка и кальция никак, рассказали в программе
Алина Талай, серебряный призёр Чемпионата Европы-2017 по лёгкой атлетике в помещении:
И, на мой взгляд, очень важно выработать в детях критичное мышление и всё-таки сказать, что надо самим разбираться, самим думать и дать им какое-то направление. Они потом уже сами пойдут по выбранному пути.
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Новости Беларуси. О пользе молока наша чемпионка Европы по лёгкой атлетике Алина Талай знает с малых лет, но особого пристрастия к нему не питает. Поэтому...
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