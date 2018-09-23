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Легкоатлетка Алина Талай рассказала о питании в школе

24.09.2018 16:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О пользе молока наша чемпионка Европы по лёгкой атлетике Алина Талай знает с малых лет, но особого пристрастия к молоку не питает. Поэтому предпочитает молочнокислые продукты. Ведь в большом спорте без белка и кальция никак, рассказали в программе «Большой город»

Алина Талай, серебряный призёр Чемпионата Европы-2017 по лёгкой атлетике в помещении:
За последние годы мы видим достаточно много информации в интернете – и кремлёвские диеты, и сейчас веганские. Естественно, очень легко, особенно если кто-то достаточно популярный, детям за ним пойти,

не разбираясь – правильно это или нет.

И, на мой взгляд, очень важно выработать в детях критичное мышление и всё-таки сказать, что надо самим разбираться, самим думать и дать им какое-то направление. Они потом уже сами пойдут по выбранному пути.

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»

 
 
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Новости Беларуси. О пользе молока наша чемпионка Европы по лёгкой атлетике Алина Талай знает с малых лет, но особого пристрастия к нему не питает. Поэтому...
 
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