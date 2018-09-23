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«Ссобойки» или питание в школе: разбираемся, что лучше
Новости Беларуси. Часто родители дают своим детям с собой в школу дополнительное питание – так называемые «ссобойки», считая, что это выгоднее и полезнее, чем то, что предлагается в школьной столовой. Так ли это на самом деле, поделились своим мнением гости в студии программы
Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания УПР Мингорисполкома:
Мы предлагаем горячие блюда – суп, гарнир. На завтрак – горячие напитки. То есть это полноценный прием пищи, который удовлетворит потребности в энергии наших детей.
Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Екатерина Забенько, СТВ:
Валентина Жихарь:
Екатерина Забенько:
Кстати, я свою «ссобойку» хоть, но отдавала кому-нибудь. Я и сейчас отдаю, если беру ее на работу. Далее – можно отдать котику или собачке. Но нет гарантии, что ребенок это съест. Плюс – ты как-то не участвуешь в жизни своего класса. Потому что питание объединяет со своими сверстниками.
Валентина Жихарь:
Пища всегда свежая. А свежая пища, которая приготовлена за час-полтора до приема, она содержит все витамины еще. Они по мере хранения блюд разрушаются.
Вместе с тем школьникам по–прежнему разрешают носить «ссобойки». Чтобы уберечь наших детей от дорогих, а главное некачественных продуктов, белорусские учёные прорабатывают различные варианты.
Валерий Шилов, начальник отдела Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
На город типа Минска есть большое производство, которое занимается выпуском готовой замороженной продукции, которая разогревается в школах. Совершенно всё стерильно, гарантировано, соблюдены все нормы. Организация может работать безотходно по предварительным заказам. Это спасёт от манипуляций поставщиков.
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Новости Беларуси. Часто родители дают своим детям с собой в школу дополнительное питание – так называемые «ссобойки», считая, что это выгоднее и полезнее, чем то,...
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