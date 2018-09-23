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«Ссобойки» или питание в школе: разбираемся, что лучше

24.09.2018 16:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Часто родители дают своим детям с собой в школу дополнительное питание – так называемые «ссобойки», считая, что это выгоднее и полезнее, чем то, что предлагается в школьной столовой. Так ли это на самом деле, поделились своим мнением гости в студии программы «Большой город».

Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания УПР Мингорисполкома:

Это горячее питание.

Мы предлагаем горячие блюда – суп, гарнир. На завтрак – горячие напитки. То есть это полноценный прием пищи, который удовлетворит потребности в энергии наших детей.

Валентина Жихарь, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Может где-то и выгоднее. Вот, что-то осталось – кусочек колбасы, мяса, чтобы сделать бутерброд. Но нельзя горячее питание заменить «ссобойкой». Во-первых: к 8.30 пришел в школу, потом через 3-4 часа он должен «ссобойку» эту скушать. Получается, что она хранилась при комнатной температуре. И, естественно,

вместо полезного питания он может получить какой-то гастроэнтерит.

Екатерина Забенько, СТВ:
Да. Тем более что не известно, сколько эта колбаса пролежала в магазине, сколько она пролежала в холодильнике и сколько она еще пролежала без холодильника. То есть минус «ссобойки» в том, что мы не знаем, в каком она состоянии?

Валентина Жихарь:
Еда всухомятку тоже неблагоприятно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Екатерина Забенько:

Хоть раз в сутки, суп должен быть в желудке.

Кстати, я свою «ссобойку» хоть, но отдавала кому-нибудь. Я и сейчас отдаю, если беру ее на работу. Далее – можно отдать котику или собачке. Но нет гарантии, что ребенок это съест. Плюс – ты как-то не участвуешь в жизни своего класса. Потому что питание объединяет со своими сверстниками.

Валентина Жихарь:
Да, конечно! Конечно, это не сравнить со свежеприготовленной пищей.

В школе нет пищи, которая готовится накануне.

Пища всегда свежая. А свежая пища, которая приготовлена за час-полтора до приема, она содержит все витамины еще. Они по мере хранения блюд разрушаются.

Вместе с тем школьникам по–прежнему разрешают носить «ссобойки». Чтобы уберечь наших детей от дорогих, а главное некачественных продуктов, белорусские учёные прорабатывают различные варианты.

Валерий Шилов, начальник отдела Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Альтернатива школьного питания, которое сейчас есть,

это контейнеры.

На город типа Минска есть большое производство, которое занимается выпуском готовой замороженной продукции, которая разогревается в школах. Совершенно всё стерильно, гарантировано, соблюдены все нормы. Организация может работать безотходно по предварительным заказам. Это спасёт от манипуляций поставщиков.    

Обсуждаем школьное питание: «Большой город»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Часто родители дают своим детям с собой в школу дополнительное питание – так называемые «ссобойки», считая, что это выгоднее и полезнее, чем то,...
 
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