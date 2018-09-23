Круглосуточные «Соседи» открылись на месте ночника «Престон» на Машерова

На проспекте Машерова открылся продуктовый магазин «Соседи». Он занял помещение одного из первых ночников столицы – «Престона», и, как и его предшественник, будет круглосуточным.

Новый магазин открылся на площади в 200 «квадратов». Пространство, доставшееся от прежнего ночника, полностью обновили: облагородили фасады, убрали старомодные конструкции, осовременили зал, установили новую входную группу. Весь ремонт провели в короткие сроки – всего за неделю. Внутри стало удобнее и просторнее, снаружи появился фасад с оранжевыми панелями и новым логотипом «Соседи».

Изменилось и содержание: выбор товаров стал более широким, чем было раньше. «Торговая сеть «Соседи» в принципе отличается тем, что предоставляет в магазинах формата «у дома» более разнообразный ассортимент. Здесь же выбор будет еще богаче, что требуют от нас локация в центре Минска и близость к административным объектам», – пояснил директор по маркетингу сети магазинов «Соседи» Андрей Янюк.

В магазине делают ставку на отдел кулинарии, в котором, например, можно встретить суши и буррито. Предполагается, что они будут особенно популярны среди работников близлежащих офисов. Кроме того, в магазине обещают свежую выпечку – ее будут привозить из ближайших пекарен других «Соседей». Обслуживать покупателей будут две кассы. Ожидаемый трафик – до 1 тыс. покупателей в сутки.

«Для многих минчан и гостей города это известное место, с которым связаны воспоминания. Мы решили это учесть и продолжить традицию, сделав магазин круглосуточным. При этом сейчас покупатели получат гораздо больший выбор, в том числе выпечки и блюд на вынос. Это сделает место более модным и современным», – полагают в сети магазинов «Соседи».

Раньше пространство занимал магазин «Престон» – один из первых ночников Минска. Помещение досталось «Соседям» на условиях аренды. В сети не боятся недостатка покупателей. «Мы такие форматы активно развиваем и видим, что они востребованы у населения. Просто, чтобы быть успешным среди покупателей, нужно предлагать доступные цены и максимально широкий ассортимент – не только самое необходимое, но и чуть больше. Тогда люди приходят», – подчеркнул Андрей Янюк.