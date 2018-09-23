В Беларуси стартовал кластерный проект

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Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН) стартовал с проектом «Внедрение кластерной системы в Беларуси».

Инициатива финансируется Подляским фондом регионального развития, одобрена Минэкономики Беларуси и будет реализовываться при участии Совета по развитию предпринимательства, сообщили в БСПН.

БСПН проведет дискуссии и полевые исследования, чтобы выявить кластерные инициативы белорусских предпринимателей. Работа будет вестись как в столице, так и в регионах.

«Формирование кластеров — актуальная задача для нашей страны, поскольку помогает предприятиям влиться в цепочки добавленной стоимости, причем не только в пределах национальной экономики, но и в формате внешнеэкономической деятельности», — отметила глава БСПН Жанны Тарасевич. Кластеры, как пояснила Тарасевич, способствуют формированию не только деловых связей, но и получению дополнительного дохода, расширению рынков сбыта. Зачастую такие связи недостаточно крепки: крупные компании предпочитают работать с крупными контрагентами, государственные — с государственными, частные — с частными.

Жанна Тарасевич также отметила, что в кластерах, как правило, наряду с ведущим контрактором (ядром кластера) остальные участники работают и развиваются на равных, на условиях доверия и взаимного сотрудничества. Силен и межотраслевой эффект. Пока же для построения кластеров в Беларуси не хватает должной организаторской работы. Цель проекта — исправить такую ситуацию.